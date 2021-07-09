هزات متتالية تضرب شمال ولاية كاليفورنيا الأميركية

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا وصلت قوته إلى 5.9 درجة ضرب المناطق الشمالية في كاليفورنيا القريبة من الحدود مع ولاية نيفادا.
وكان الزلزال، الذي أبلغ عنه المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC) بقوة 6.2 درجة، على عمق 10 كيلو وكان مركزه على بعد 240 كيلومترًا شرق سابع أكبر مدينة في كاليفورنيا وهي "ساكرامنتو".
وبينت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ان عددا من الزلازل وقعت في غضون دقائق من بعضها البعض في مقاطعة "سان جواكين" وانه تم الإبلاغ عن زلزال بقوة 4.8 درجة في حوالي الساعة الرابعة عصرا، وانه تم تسجيل زلزال بقوة 5.9 بالقرب من نيفادا في نفس الوقت تقريبًا.
وفي ذات الوقت أفاد الكثير من الاشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم شعروا بهزات قوية في سان فرانسيسكو وساكرامنتو وأوكلاند.
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