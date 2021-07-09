كوماندوس اغتيال رئيس هايتي: 26 كولومبيا وأميركيان

أعلنت الشرطة أن الكوماندوس المسلح المسؤول عن اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس الذي قُتل الأربعاء، يتكون من 26 كولومبيا وأميركيَين اثنين يتحدران من هايتي.

وقال ليون شارل المدير العام لشرطة هايتي خلال مؤتمر صحافي "يتعلق الأمر بكوماندوس من 28 مهاجماً بينهم 26 كولومبياً نفذوا العملية لاغتيال الرئيس"، مشيراً إلى أنّه تمّ اعتقال الأميركيَين الاثنين بالإضافة إلى 15 كولومبياً، بينما قُتِل ثلاثة كولومبيّين ولا يزال ثمانية آخرون فارين.

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