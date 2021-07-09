سعر الذهب اليوم الجمعة في الكويت 9 – 7- 2021 انخفاض ملحوظ

سعر الذهب اليوم من أكثر الموضوعات التي يتم البحث عنها في دولة الكويت وذلك لأن المعدن النفيس يعد استثمار آمن وادخار مضمون طويل أو قصير الأمد، خاصة مع عدم الاستقرار النسبي الذي يضرب باقي الطرق الاستثمارية الأخرى بالتزامن مع بعض الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا في مختلف دول العالم، وبفضل قدرة الذهب على حفظ قيمته يقبل المواطن الكويتي على شرائه وتخزينه وشهدت الأسعار انخفاض ملحوظ في يوم الجمعة الموافق 9 يوليو بالكويت.

سعر الذهب اليوم الجمعة في الكويت 9 – 7- 2021

بلغ سعر الذهب اليوم الجمعة في الكويت: 542.55 دينار كويتي للأونصة الواحدة والأونصة هي وحدة قياس للذهب تبلغ نحو 31.13 جرام من الذهب عيار 24.

سعر جرام الذهب عيار اسعار الذهب اليوم الكويت

عيار 24 من الذهب في الكويت بلغ سعره اليوم 17.46 ويعد هذا العيار من أكثر الاعيرة ذات الإقبال العالي في الشراء في دولة الكويت ولم تأتي هذه السمعة من فراغ فترجع شهرته إلى أنه العيار الذي يمنح ذهب صافي 100 بالـ100.

سعر ليرة الذهب في الكويت

يبلغ سعر المنتج المشار إليه اليوم حوالي: 122.64 دينار كويتي.

ويحب الكثيرين بالكويت اقتناء الليرة الذهب نظرًا لإنخفاض سعر وإنخفاض سعر مصنعيته وكذلك لسهولة بيعه وشرائه.

عيار 22

انخفض ايضا سعر العيار المشار إليه بمقدار طفيف وبلغ: 16.6 دينار كويتي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار تتغير لحظيًا طبقًا لتغييرات بورصة الذهب العالمية التي تتغير كل ثانية.

كليو الذهب في الكويت

يقدر سعر المقدار المشار إليه من المعدن النفيس بحوالي:

17472.8 دينار كويتي.

ويعد شراء الذهب بهذه الأحجام الكبيرة أفضل وأكثر قيمة كما أنه سيعود على من يشتريه بقيمة ادخارية واستثمارية أكبر بكثير.

مصنعية الذهب بالكويت

تتغير أسعار المصنعية على الذهب بتغيير شكل المشغول وحجمه كما أنها أيضا مرتبطة بأكثر من عامل منها:

العيار الذي يتم صناعة المشغول منه

نوع المشغول

موديل المنتج الذهبي

وفيما يلي أسعار استرشادية للمصنعية بالكويت:

تتراوح المصنعية على عيار 24 في الكويت ما بين الـ17 دينار وحتى الـ20 دينار وتنخفض المصنعية إذا انخفض العيار المستعمل في المشغول كما أنها تنخفض أيضا في حالة ما إذا كان المشغول أكثر بساطة في الموديل الخاص به.