حجز تذاكر معرض الكتاب 2021 التذكرة مجانا والحجز ألكترونيا وأغلى كتاب بالمعرض

حجز تذاكر معرض الكتاب 2021 بدأت فاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب وذلك منذ يوم 30 يونيو وتستمر حتي15 يوليو الجاري لعام 2021 ليشارك في المعرض الكتاب بدورته ال 52 حوالي 25 دولة حول العالم من أفريقيا وآسيا وكذلك أوروبا. شاملة 1218 دار نشر مصرية وكذلك أجنبية. ويتميز معرض الكتاب بزيارة أكثر من 2 مليون زائر سنويا. ويتميز كذلك هذا العام بالمنصة الألكترونية وذلك لأنها محتواه علي معرض افتراضي بتقنية 3D لأول مرة ولذلك التسجيل ألكترونيا للحد من التزاحم والقدرة على متابعة المعرض.

سعر حجز تذاكر معرض الكتاب 2021

أشارت إدارة المعرض تحت إشراف وزارة الثقافة أن سعر تذكرة معرض الكتاب 2021 سيكون مجانيا لجميع الراغبين في المشاركة بالمعرض. ويصبح الحجز ألكترونيا ذلك عبر المنصة والدخول بنسخة التذكرة المحجوزة مع العلم أن أقصى عدد لتسجيل تذاكر المعرض هو 4 تذاكر لكل رقم هاتف على مدار المعرض. ولذلك تم توفير وسائل مواصلات لمعرض الكتاب بالأتفاق مع وزارة النقل وذلك لسهولة التنقل لمقر المهرجان.

موقع تسجيل تذاكر معرض الكتاب

حددت وزارة الثقافة وادارة المعرض أن تسجيل تذاكر المعرض الدولي للكتاب 2021 ألكترونيا عبر المنصة الألكترونية وذلك لتعدد مميزاتها ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

أولا الدخول على رابط حجز تذاكر معرض الكتاب. ثانيا اختر حجز التذكرة. ثالثا ابدأ بتحديد يوم الزيارة المناسب لك. رابعا املأ صفحة البيانات المستعلم عنها. في النهاية سيتم إرسال نسخة تذكرتك على رقم هاتفك المسجل عبر تطبيق واتس أب او على بريدك الألكتروني ولتتمكن من دخول المعرض احتفظ بنسخة التذكرة.

سعر أغلى كتاب بمعرض القاهرة للكتاب

يعد مسند الأمام أحمد بن حنبل أغلى كتاب بالمعرض في دورته 52 لعام 2021. ونجد أن عدد أجزاء الكتاب تتجاوز 50 جزءا ولذلك يبلغ سعره 4200 جنيه مصري كما أنه معروض في مؤسسة الرسالة العالمية للتجارة والتوزيع.

الأنشطة الثقافية داخل معرض الكتاب

منذ افتتاح فعاليات معرض الكتاب وذلك تحت إشراف كلا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكذلك وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم. وجاء المعرض تحت شعار (في القراءة حياة) فقد تم تحديد النشاط الثقافي من خلال 7 مسارات وهي كالآتي: