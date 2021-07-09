تحطم طائرة على متنها 9 أشخاص جنوب السويد

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "TT" عن قائد فريق الإنقاذ فى مركز الإنقاذ المشترك للوكالة، إميل جوستافسون، قوله "إنها طائرة لرياضة القفز الحر بالمظلات وقد تحطمت بعد إقلاعها"ـ
وذكر جوستافسون أن فرق الإنقاذ لا تتوفر لديها حاليا معلومات عن إصابات بين الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.
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