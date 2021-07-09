نتائج القبول المبدئي كلية الملك خالد العسكرية 1442 للمتقدمين من الشهادة الجامعية

نتائج القبول كلية الملك خالد العسكرية 1442-1443، تم تدشين البحث خلال الأيام القليلة الماضية عن كلية الملك خالد، وذلك بعد أن أنهت الجهات المختصة الإعلان عن نتائج الترشح للمرحلة التالية من الاجراءات للمتقدمين الجامعيين، على أن يكون ذلك ضمن التعليمات والشروط التي أعلنت عنها في وقت سابق من التقديم، وقد تم فتح باب التقديم إلكترونياً، وذلك بعد أن تم تحديد آخر موعد للتقديم والتسجيل في يوم 23/5/2021، والأن سوف نوافيكم بكل التفاصيل عبر موقع ثقفني فتابعونا.

نتائج القبول كلية الملك خالد العسكرية 1442

يتثني للمتقدمين في كلية الملك خالد لعام 1442-1443 الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي في الجامعة إلكترونياً، حيث ينتظر الطلاب المتقدمين للتشريح ظهور النتائج عبر البوابة الإلكترونية، ومن الجدير بالذكر أن كلية الملك خالد، قد قامت بتدشين الإعلان عن قبول دفعة جديدة في مايو الماضي من حملة الشهادة الجامعية بمختلف تخصصاتها، وتم استقبال طلبات التقديم والتسجيل في الجامعة يوم التاسع عشر من مايو 2021 إلى يوم 23 من مايو 2021، مع تشديد الجامعة على الالتزام بتعليمات التسجيل.

موعد الإعلان عن نتائج القبول بكلية الملك خالد العسكرية

ومن المنتظر الإعلان عن قائمة منتسبي الحرس الوطني بجامعة الملك خالد العسكرية 1442 يوم الخميس الموافق 8 يوليو 2021 الموافق 28 من ذو القعدة 1442. وقد أعلنت كلية الملك خالد العسكرية عن شروط التقديم لخريجي الجامعات للعمل في الحرس الوطني ، ومنها:

يجب أن يكون المتقدمون من أصل وأصل سعودي.

أن تكون الزوجة من أصل سعودي.

يجب أن يكون المتقدمون أقل من 27 عامًا ، وأن يكون عمر جميع التخصصات أقل من 30 عامًا باستثناء الأطباء.

بالإضافة إلى حسن الأخلاق والسمعة ، لم يحكم عليه في قضايا الفساد الأخلاقي أو الأمانة.

الطول والوزن متناس ، الحد الأدنى 165 سم، والحد الأقصى 188 سم.

اجتياز اختبار الكفاءة العامة واختبار اللغة الإنجليزية في المركز الوطني للقياس.

وأهم شيء اجتياز المقابلة المهنية والشخصية واختبارات توصيات اللياقة البدنية والسلامة لأكاديمية الملك خالد العسكرية ، ثم اجتياز اختبار قدرة الحرس الوطني.

اجتياز الفحص الطبي من قبل لجنة القبول الطبية المسجلة.

إنهاء امتيازات الجامعة للمتقدم للعمل في القطاع الطبي.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي لكلية الملك خالد

وأكدت لجنة القبول والتسجيل في الجامعة العسكرية بالمملكة العربية السعودية، عن إتاحة النتائج إلكترونياً ويتثني لجميع المتقدمين من حملة الشهادات الجامعية استخراج النتائج من خلال الموقع الرسمي لكلية الملك خالد العسكرية.

وبذلك نكون قد انتهينا من معرفة موعد ورابط نتائج القبول المبدئي لكلية الملك خالد من خلال السطور السابقة.