تيباس: تجديد عقد ميسي "سيكون مستحيلا في هذه الحالة"

بالرغم من الضبابية التي تحيط بمستقبل نحم الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد انتهاء عقده مع نادي برشلونة الإسباني في 30 يونيو الماضي، خرج رئيس رابطة "لا ليغا" خافيير تيباس، بتصريحات تزيد المشهد غموضا.
والآن، لا يوجد أي شيء يربط ميسي رسميا بالنادي الكتالوني، واستخدام صورته في متاجر البارسا قد يعرض النادي لمساءلة قانونية.
ويحاول رئيس برشلونة خوان لابورتا، الوصول لطريقة من أجل تجديد عقد ميسي وتسجيله في قائمة الموسم الجديد، لكن قوانين الليغا تعيقه حتى الآن، ويتعين على النادي الاستغناء عن بعض اللاعبين لدخول لاعبين جدد.
وعلق خافيير تيباس على إمكانية رؤية ميسي بقميص برشلونة عند بدء بطولة الدوري الإسباني في 15 أغسطس المقبل، في تصريحات لبرنامج "خوجونيس"، قائلا: "لا أعلم.. هذه هي القواعد، ويجب تطبيقها بداية من نادي ألكوركون وصولا إلى برشلونة".
وأضاف: "عليهم حل مسألة حد الرواتب، وتجديد العقود وضم اللاعبين وفقا لقاعدة (مقابل أربعة)، أي يتعين عليهم إنفاق يورو واحد مقابل توفير أربعة يورو"، حسب ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.
وقبل 38 يوما من انطلاق موسم 2021-2022، يرى تيباس صعوبة تسجيل نجم الأرجنتين في صفوف برشلونة، مما يعقد الأمر على مسؤولي النادي الكتالوني.
كما أكد تيباس على عدم إمكانية تسجيل ميسي إذا فشل البارسا في رحيل أي لاعبيه، مضيفا: "سيكون من المستحيل تسجيل ميسي في حالة عدم خروج أي لاعب".
وبناءً على ذلك، يجب على برشلونة تكريس جهوده في خطه رحيل بعض لاعبيه خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية، والتي بدأت بالفعل بانتقال فيربو إلى ليدز يونايتد الإنجليزي، وحاليا يضع المسألة أمام صاموييل أومتيتي وبيانيتش.
ويشارك ميسي حاليا مع منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أميركا 2021، بعد التأهل إلى النهائي لمواجهة البرازيل صباح الأحد المقبل، في مهمة حصد أول لقب مع منتخب التانغو.
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