الخارجية السودانية: متفائلون بتحمل مجلس الأمن مسئولياته بشأن سد النهضة

وحذرت وزير الخارجية - فى مؤتمر صحفى عقب ختام جلسة مجلس الأمن الدولى اليوم الخميس، من أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق ملزم فى وقت زمنى محدد؛ سيتفاقم الوضع والضرر لكل من مصر والسودان.
وتابعت إن الجانب الإثيوبى أعطى قوة لطلب مصر والسودان إجراء جلسة فى مجلس الأمن، بسبب إجراءاته التى حملت صيغة التهديد.
وأشارت "المهدي" إلى أن أثيوبيا حاولت - أكثر من مرة - إثارة الفتن والوقيعة بين الدول العربية والأفريقية لاستغلال هذا فى أزمة سد النهضة.
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