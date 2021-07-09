موقع وزارة التربية السورية تكشف نتائج التاسع سوريا بالاسم 2021

نتائج التاسع سوريا 2021، أزادت عمليات البحث عن نتائج الطلاب لصف التاسع بسوريا خاصة بعد تأكيد وزارة التربية السورية أعلان النتائج قريباً وذلك لأقترابها من حصر الدرجات ورفع النتيجة عبر موقع الوزارة، فعمليات البحث أصبحت بالألاف اليوم على نتائج الصف التاسع ونتائج البكالوريا فى سوريا، لذلك سنوضح لكم الان خطوات الاستعلام عن النتيجة وموقع الوزارة المخصص لها.

نتائج التاسع سوريا 2021 بالاسم

أوضحت وزارة التربية السورية أن هذا العام قد اجتاز الامتحانات ما يقرب نن 283.704 طالب وطالبة، ذلك فى وسط الاجراءات والاحترازية التي اتخاذتها الوزارة للحفاظ على صحة وحياة الطلاب فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وأكدت الوزارة أن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة جداً مقارنتاً بالسنوات الماضية، موضحه أن ذلك يرجع لخطة الوزارة فى تسهيل الهملية الدراسية نظراً للظروف التي تشهدها البلاد.

الاستعلام عن نتائج الصف التاسع بسوريا 2021

سنوضح لكم الأن خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع حسب ما أوضحته وزارة التربية السورية:

أولاً الدخول على موقع وزارة التربية السورية.

تسجيل بيانات الطالب بكتابة اسم الطالب أو رقم الاكتتاب.

الضغط على نتائج الامتحانية.

الضغط على نتائج التعليم الأساسي 2021

اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

الضغط على عرض النتيجة.

موعد اعلان نتائج الصف التاسع 2021

أكدت مصادر تعليمية بوزارة التربية السورية أن نتائج الصف التاسع من المرجع اعلانها رسمياً يوم السادس عشر من شهر تموز، وأكد المصدر على الطلاب وأولياء الأمور ضرورة التحلي بالصبر وعدم التوتر والقلق مؤكداً أن نسبة النجاح لهذا العام مرتفعة جداً بين الطلاب، وأضاف المصدر أن الوزارة ستعلن نتيجة البكالوريا بعد نتائج الصف التاسع وذلك قبل عيد الأضحى المبارك.

سهولة استخدام الموقع على الطلاب. توفير النتائج إلكترونياً. تميز الموقع بتصميمه الجذاب. توفير نتائج جميع المراحل التعليمية المختلفة فى سوريا عبر الموقع.

أهم ما تميز به موقع وزارة التربية السورية

نتمنى لجميع الطلبة والطالبات فى سوريا المجاح الدائم والتوفيق المستمر، وفى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم التي نرحب بها دائماً لمساعدت الطلاب فى الوصول لنتائجهم، وفور اعلان النتيجة سنوضح لكم ذلك على الموقع.