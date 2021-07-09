“اخبار العراق” نتائج السادس الابتدائي 2021 محافظة ميسان ونينوي pdf وزارة التربية العراقية

ينتظر جميع طلاب العراق في الوقت الحالي إعلان نتائج السادس الابتدائي 2021، حيث ت ظهور نتيجة السادس التابعة لمديرية تربية محافظة الكرخ الثانية منذ عدة أيام بالنسبة للمدارس الصباحية وسوف تتوالي اعلان بقية نتائج المحافظات، كما تم الإعلان الرسمي عن نتائج الخارج ومحو الأمية في معظم المحافظات وقد تم نشر النتائج علي هيئة ملفات drive ، وكشوف لجميع أسماء الناجين في السادس الابتدائي.

نتائج السادس الابتدائي 2021 محافظة ميسان

من المنتظر أن يتم نشر نتائج السادس الابتدائي الدور الأول للعام الدراسي 2020-2021 النسبة لمحافظة ميسان في جميع القطاعات الخاصة بالمحافظة وهي قطاع المشرح وقطاع حي المعلمين ومغربة وأيضا علي مستوي قطاع سيد أحمد رفاعي وقطاع الوسط الثاني وقطاع الميمونة الذي يضم العديد من المدارس وقطاع الكحلاء وسوف يتم نشر نتائج السادس الابتدائي العراق لجميع المحافظات عبر

وحتي يتمكن الطالب من الاطلاع علي النتائج يجب ادخال اسم المحافظة والشهادة والسنة الدراسية وكذلك الرقم الامتحاني كما يمكن لطلاب السادس الاطلاع علي نتائج الطلاب للصف السادس في المرحلة الابتدائية عبر مواقع النجاح وموقع نتائجنا وموقع ناجح وملزمتنا وأخبار العراق والسومرية نيوز والعديد من المواقع الإخبارية التي نوهت عن نشرها لنتائج السادس الابتدائي ولكن الموقع الرسمي للحكومة في نشر نتائج الطلبة والطالبات هو موقع وزارة التربية العراقية

نتائج السادس الابتدائي 2021 محافظة نينوي

يواصل طلاب الصف السادس الابتدائي علي مستوي مدن محافظة نينوي في العراق البحث عن نتائج السادس الابتدائي وهي تعد ثاني أكبر محافظة من حيث الكثافة السكانية، وبها نسبة كبيرة من الطلاب في السادس وقد اقترب الانتهاء من تصحيح أوراق الطلاب وكذلك انتهاء التدقيق والمراجعة ومن المتوقع إعلان نتائج الطلاب في الصف السادس الابتدائي خلال ساعات علي مستوي كافة قطاعات المحافظة وهي قطاع الموصل ومخمور وتلغفر وقطاع الحضر وقطاع الحمدانية وكذلك قطاع البعاج وسنجار وقطاع الشيخان وتلكيف وسوف ننشر لكم أخبار العراق بالنسبة للنتائج فور ظهورها وتابعوا معنا عبرهذا المقال أخبار نتائج السادس الابتدائي بالرقم الامتحاني للطالب، حيث سيتم نشر النتيجة عبر الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية العراقية.