“عاجل” وزارة الحج تطلق بوابة حجز موعد الوصل لمكة لحجاج الداخل وتعليمات جديدة تعرف عليها

؟أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الجمعة 2021/07/09 الموافق 1442/11/29، عن أطلاق بوابة حجز موعد الوصول لمكة المكرمة، من أجل تنظيم عملية الوصول إلي المشاعر يأتي هذا الإجراء في ضوء عملية التنظيم الذي تقوم بها وزارة الحج، من أجل أنجاح موسم الحج القادم والخروج به إلي بر الأمان، وكانت الوزارة قد قالت أنها جهزت 33 رحلة لنقل الحجاج إلي المشاعر المقدسة لضمان عدم أصابة أي من الحجاج بكورونا أو أي فيروسات أخرى أثناء تأدية المشاعر المقدسة، جاء ذالك الإجراء على عهدة الإجبارية السعودية، التي نشرت الخبر عبر موقعها الرسمي على تويتر وفيما يلي مستجدات وزارة الحج والعمرة اليوم.

بوابة حجز موعد الوصول لمكة المكرمة

كانت وزارة الحج قد نبهت وأكدت على أل 60 ألف حاج وحاجة، الذين تقدموا للحج عبر رابط المسار الإلكتروني والذي وقع عليهم الاحتيار التوجه إلي أقرب مركز تطعيم ضد وباء كورونا، وتلقى الجرعة الثانية من اللقاح دون حجز موعد مسبق، وقال وزير الحج والعمرة الدكتور / عبد الفتاح بن سليمان المشاط، أن الوزارة قد استعدت لأستقبل الحجاج يومي 9/8 من شهر ذي الحجة القادم، في أربع مراكز للأستقبال تم تجهيزها لهذا الغرض، ليتم نقلهم بعد ذالك إلي الحرم المكي لأداء طواف القدوم، كل هذه الإجراءات تم وضعها ضمن خطة الوازرة لتيسير موسم الحج الإستثنائي هذا الموسم.

بوابة حجز موعد الوصول لمكة المكرمة 1442

وقالت وزارة الحج أن إطلاق هذه البوابة الهدف منه التنظيم الجيد، والمنضبط لنقل الحجاج إلي مكة المكرمة والعديد من الأعراض الأخرى منها ما يلي.

تسهيل الوصول إلي المسجد الحرام.

ضمان سلامة الحجاج أثناء نقلهم إلي المشاعر المقدسة.

المتابعة الدقيقة ل 33 ألف رحلة هي عدد الرحلات المقررة لنقل الحجاج لتأدية المناسك.

ضمان تنفيذ الجدول الإرشادي الموضوع لكل حاج وحاجة من قبل الهيئة المشرفة على الحج هذا العام.

وزارة الحج والعمرة

طمئن وزير الحج والعمرة جميع الحجاج القدمين لتأدية الفريضة هذا العام، عن أن كافة التجهيزات لموسم الحج قد يتم الانتهاء منها قبل نهاية هذا الشهر شهر ذي القعدة، وقال في تصريحات صحفية أن بيئة الحج هذا العام سوف تكون بيئة صحية، وهذه توصيات وتعليمات جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز لقيادات الوزارة، لخروج 60 ألف حاج من 150 دولة من موسم الحج معافين أنشاء الله.