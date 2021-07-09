موعد صدور نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بالسعودية عبر نظام نور الإلكتروني 1443ه‍ ، لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عبر بيان صحفي عن موعد صدور نتائج حركة النقل الخارجي لعدد كبير من المعلمين والمعلمات بالمملكة، وأتاحت الوزارة نتائج حركة النقل الخارجي عبر نظام نور الإلكتروني للتيسير على المعلمين والمعلمات للاستطلاع علي النتائج.

سد احتياج الوزارة من المعلمين والمعلمات في بعض المناطق بالمملكة.

ويهدف تحقيق رغبة الكثير من المعلمين في الانتقال لأماكن أقرب لمنازلهم وفقًا لموارد وإمكانيات الوزارة، خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.

جاءت هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لضمان سير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد 1443ه‍.

أهداف حركة النقل الخارجي للمعلمينموعد صدور نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بالسعودية 1443ه‍ وتقديم التظلمات على النتيجة

وفقًا لما نشرته المتحدثة الرسمية باسم وزارة التربية والتعليم السعودية عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أنه يتم تقديم التظلمات على نتائج حركة النقل بداية من تاريخ 28 ذو القعدة وحتى 03 ذو الحجة 1442، و يتم إبلاغ الإدارات بنتيجة النقل الخارجي يوم 03 ذو الحجة 1442 وذلك بعد اعتمادها، وأيضًا يتم ترتيب الشرائح للمعلمين الذين تم نقلهم ضمن حركة النقل الخارجي ويتم الترتيب بداية من 04 ذو الحجة وحتى 08 ذو الحجة 1442 ه‍.

الدخول على الموقع الرسمي لنظام نور الإلكتروني.

الإلكتروني. يقوم المعلم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وتسجيل الدخول.

بعد تسجيل الدخول يتم الضغط على أيقونة قسم شؤون المعلمين.

الضغط على زر الإستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي 1443ه‍.

خطوات الإستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بالسعودية عبر نظام نور الإلكتروني 1443ه‍

وقد توجهت وزارة التربية والتعليم السعودية بدعوة جميع المعلمين والمعلمات بالدخول على نظام نور الإلكتروني والإستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي لاستكمال خطوات النقل أو تقديم التظلمات، وتدرس الوزارة عمل إجراءات نقل الحاقية للمتقدمين بطلب النقل الخارجي للعام القادم، ويأتي هذا الإجراء بعد قيام الوزارة بإجراء بعض التعديلات في القطاعات التعليمية، والقيام بتدريب وتأهيل المعلمين في مجالات مطلوبة لسد احتياج الوزارة، وتوفير فرص أعلى للمعلمين للقيام بحركة النقل الخارجي.

وقد وفرت وزارة التعليم خدمة النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات داخل المملكة العربية السعودية، حرصًا منها على تطوير العملية التعليمية بأسرها مما يعود بالفائدة على سير العملية التعليمية من خلال سد كافة احتياجات الوزارة والوصول بالعملية التعليمية إلى مكانة تليق بها وفقًا لرؤية المملكة 2030، في ضوء مجموعة من الضوابط والشروط أقرتها الوزارة لابد من الالتزام بها.

خطوات التسجيل في نظام نور الإلكتروني 1442ه‍

نظام نور هو من أهم البرامج الإلكترونية التي أتاحتها المملكة العربية السعودية، لتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، ومن ضمن هذه الخدمات الإستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي، لذلك لابد من التسجيل أولاً بنظام نور من خلال هذه الخطوات