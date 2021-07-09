طالبان تعلن سيطرتها على أهم معبر حدودى مع إيران

جدة - نرمين السيد - أعلنت حركة طالبان الإرهابية فى أفغانستان، اليوم الجمعة، أنها استولت على إسلام قلعة، أهم معبر حدودى أفغانى مع إيران، والواقع بولاية هيرات فى غرب البلاد، بينما يواصل مقاتلو الحركة هجومهم فى جميع أنحاء البلاد.





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