ليبيا تغلق المنافذ البرية والجوية مع تونس بسبب متحور كورونا

جدة - نرمين السيد - وفى بيان صحفى نقلته وكالة الأنباء الليبية "وال"، قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، إن هذا القرار اتخذ بعد تفاقم الحالة الوبائية فى دولة تونس، وزيادة معدل الإصابات بالمتحور الهندى "دلتا"، وإعلان وزارة الصحة التونسية انهيار المنظومة الصحية بالبلاد.
وأشار حمودة، إلى أن الدولة الليبية ستتكفل من خلال قنصليتها فى تونس برعاية الليبيين العالقين فى الأراضى التونسية جراء هذا القرار، لحين تسهيل عودتهم إلى البلاد.
كما أوضح المتحدث الليبى، أنه من بين الإجراءات الاحترازية التى اتخذها المجلس تم إقرار إيقاف الدراسة فى الجامعات والكليات إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك.
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