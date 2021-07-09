رابط تسجيل الدعم الريفي عبر بوابة reef.gov.sa مع توضيح شروط وطريقة التسجيل 1442هـ

رابط تسجيل الدعم الريفي عبر بوابة reef الالكترونية ، يُعد برنامج الدعم الريفي من أهم برامج المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة لتطبيقه استراتيجية ورؤية المملكة 2030، من حيث خدمة الاسر الريفية والقطاع الزراعي وخاصة صغار المزارعين، من خلال دعم هذه الفئات ماديًّا لزيادة الكفاءة الإنتاجية وتطوير أعمالهم وتحسين الظروف المعيشية لصغار المزارعين، واستغلال الفرص والموارد المتاحة، مع تمكين الاستفادة من الموارد الطبيعية والامكانيات الزراعية، مما ينعكس ذلك بدوره ايجابيًّا على تحسين القطاع الزراعي الريفي و زيادة الاقتصاد والدخل الوطني السعودي، لذا تزايدت عمليات البحث خلال هذه الأيام عقب تدشين برنامج الدعم الريفي عن رابط التسجيل والقطاعات المستهدفة له وشروط الحصول على الدعم المادي المناسب لهم.

دعم ريف reef والقطاعات المستهدفة 1442 هـ

اطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة برنامج ريف بهدف زيادة إنتاج كافة القطاعات الزراعية، ودعم المزارعين والأسر المنتجة ماديًّا مما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي للمملكة والنهوض بالعملية الزراعية.

حيث أن البرنامج يستهدف عدة قطاعات بجانب القطاع الزراعي الريفي، لتطوير وتحسين القيمة المضافة والأنشطة الريفية الزراعية ومن هذه القطاعات المستهدفة مايلي:

قطاع تسويق وإنتاج البن العربي.

تربية النحل وإنتاج العسل.

قطاع تجارة الورد.

تسويق وإنتاج الفواكه ( العنب والتين والرمان … ).

تنمية قدرات مربي المواشي.

تنشيط القدرات الخاصة بصغار الصيادين وزارعي الاسماك.

قطاع زراعة المحاصيل كالسمسم والذرة.

شروط التسجيل في برنامج الدعم الريفي 1442 هـ

يوفر برنامج الدعم الريفي المساعدات المالية للأسر الريفية الزراعية لرفع مستوى معيشتهم وزيادة الإنتاج الزراعي الريفي لهم، ولكن هناك عدة ضوابط وشروط معينة لابد من توافرها لكى يتمكن المزارعين الاستفادة من هذا الدعم، ومن هذه الشروط ما يلي:

أن يُقدم الدعم للمواطنين السعوديين ذووي الجنسية السعودية.

من الضروري أن يكون المُتقدم موظف في القطاعات الخاصة بالانتاج الزراعي.

لابد أن يكون المُتقدم من ساكني المناطق التي يدعمها البرنامج.

ألا يقل عمر المتقدم عن21 عامًا.

عدم زيادة الدخل الشهري الخاص به عن 6000 ريال سعودي.

يجب عدم استفادة المُتقدم من أى برامج تمويلية من قبل.

تقديم الأدلة التي تثبت مزاولته لمهنة الزراعة.

اتباع الضوابط والشروط الطبية التي يخضع لها البرنامج.

امتلاك المستفيد حساب بنكي نشط.

ادخال ملف التقديم والبيانات الكاملة بشكل صحيح وصورة مصممة خصيصا من خلال منصة ريف الالكترونية.

ارسال الايبان و شهادة التوثيق.

ألا يتعدى الدعم المُقدم في البرامج التمويلية السابقة عن 24 ألف ريال سعودي في السنة.

الولوج إلى منصة ريف الالكترونية.

الالكترونية. النقر على أيقونة ابدا التسجيل وطلب الدعم، إنشاء حساب.

ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ( الاسم ورمز التحقق و كلمة السر ورقم الهوية وتاريخ الميلاد ).

الضغط على تسجيل الدخول مع ارسال رسالة نصية تؤكد صحة البيانات.

ادخال رمز التحقق المرئي.

خطوات التسجيل في برنامج الدعم الريفي 1442هـ

موعد الدعم الريفي بعد التسجيل

يرغب المتقدم في برنامج الدعم الريفي عقب الانتهاء من مراجعة الطلب المُقدم، و دراسة مدى أحقيته في استحقاق الدعم، معرفة موعد الحصول عليه، ومن هنا فقد تم الإعلان بانه في حدود ستين يومًا سوف يتم إرسال شعار بالموافقة في حالة عدم وجود أي معوقات للدعم.

ودائما ما تعمل وزارة المياه والزراعة على تحسين جودة برامج التنمية الريفية الزراعية وتطويرها بشكل دائم، و أيضًا استغلال كافة الموارد المتاحة لتطوير ورفع كفاءة المجال الزراعي، كما أنها تقوم بالاستفادة الكاملة لجميع الموارد الطبيعية والزراعية وكذلك عدد السكان بالمناطق المختلفة بالمملكة لتحسين جودة الإنتاج الزراعي وتنمية الأنشطة الزراعية بشتى أنواعها.

تأثير دعم ريف على الضمان الاجتماعي

صرح حساب المستفيد أنه لا يؤثر الدعم الريفي على الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، وفي حالة استفادة المُتقدم ببرنامج الدعم الريفي فإن ذلك يُخرجه من الدعم المادي ، وجاء ذلك بعد كثرة تساؤلات المستفيدين وتزايد عمليات البحث عبر الشبكة العنكبوتية الانترنت عن مدى تأثير الدعم الريفي المُقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة على آلية الضمان الاجتماعي على تويتر.

ويستطيع المستفيد أيضًا أن يستفسر عن كل ما يريده من خلال الاتصال بالرقم 19930 في فترات العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.