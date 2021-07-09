نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بالرقم المدني” الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية www.e.gov.kw موقف البطاقة بالكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة جاهزية البطاقة المدنية www.e.gov.kw التي يتابع المواطن في دولة الكويت التعرف عليها بعد أن قامت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإتاحة تلك الخدمة للمواطنين الراغبين في تحديث البطاقات المدنية الخاصة بهم أو الاستعلام عن مدى جاهزية بطاقاتهم والفترة المخصصة لانتهائها وإعادة تحديثها، حيث قامت وزارة الداخلية بالتشديد على ضرورة تحديث البطاقات الخاصة بهوايات المواطنين وإلا يتم التعرض للعقوبات.

جاهزية البطاقة المدنية www.e.gov.kw الهيئة العامة للمعلومات المدنية

حيث قامت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإتاحة العديد من الخدمات للمواطنين، حيث كان للتعامل التكنولوجي والرقمي الدور الأكبر في تلك الخدمة، فقد قامت الهيئة باتباع أحدث الطرق التكنولوجية في التسجيل والاستعلام وكذلك الاستخراج، وذلك في خطط تطوير وتحديث مؤسسات الدولة في القرن الواحد والعشرين، حيث يتم مشاركة المعلومات الخاصة بالمواطنين والمقيمين بالدولة مع كافة المؤسسات من قاعدة البيانات العامة بالدولة للتأكد من صحة البيانات واستخراج كل ما يخص المواطن وإظهار السجل الخاص به، كما كان لانتشار فيروس كرونا السبب الآخر لحرص مؤسسات الدولة لعدم الاختلاط والتباعد الاجتماعي بين المواطنين، حيث يعتبر البديل الإلكتروني هو البديل الآمن على صحة المواطن بالدولة.

الاستخراج الإلكتروني للوثائق المدنية

تقوم مؤسسات الدولة في القرن الجديد باستخدام التعامل الرقمي في استخراج البيانات والمعلومات المدنية، وذلك في جميع المؤسسات في الدولة، وتتشارك تلك المؤسسات معلوماتها بالاشتراك مع الجهات الأمنية أيضا، حيث تقوم وزارة الداخلية بالتصديق على صحة البيانات وإظهار الحالة الجنائية للمواطن أو الحالة المدنية للمقيمين بالدولة، كما تتيح الهيئة العامة للمعلومات بإتاحة الاستعلام عن حالة البطاقة المدنية وبيان ما إن كان تم تحديثها أو بحاجة إلى التحديث، ويقوم الفيديو التالي بشرح الخطوات.

كيفية الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية

يتم الدخول المباشر على رابط الهيئة العامة الرسمي والحكومي. يقوم الفرد بكتابة الرقم المدني. يتم اختيار الاستعلام.

كما تقوم الهيئة بإتاحة العديد من الخدمات، منها أن يقوم المواطن بالاستعلام الإلكتروني عن حالة البطاقة أويتم الاستعلام عن مدى جاهزية تلك البطاقة، كما تقوم أيضا بإتاحة استخراج البطاقات بشكل إلكتروني وإيصالها أيضا للمنزل من خدمات الوزارة المميزة