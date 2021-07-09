k-net رابط توصيل البطاقة المدنية delivery.paci.gov.kw خدمة الهيئة العامة للمعلومات المدنية

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عمر شويل - جدة توصيل البطاقة المدنية delivery.paci.gov.kw إلى المنزل من خلال الخدمات التي تقوم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتوفيرها للمواطنين للتيسير عليهم ولتشغيل شركات الشحن أيضا، حيث قامت الهيئة بالفترة الأخيرة باختيار الخدمات الأفضل والايسر للمستخدمين ولعملائها ضمن حزمة من الخدمات قامت بإطلاقها والتي تتزايد يوما بعد يوم.

رابط توصيل البطاقة المدنية من الخدمات الخاصة للهيئة

وتأتي الخدمة التي تقدمها الهيئة العامة للخدمات المدنية في إطار مجموعة من الخدمات التي تقوم بتوفيرها للمستخدمين حيث يكون الهدف الأساسي هو تطوير الخدمات والحصول على رضى العلاء، وكذلك التعامل الرقمي السهل في ظل عالم مليء بالتكنولوجيا الرقمية الحديثة، ويكون توفير الخروج في ظل جائحة كرونا من الأسباب الأفضل والأكثر إلحاحا، وذلك حسب تعليمات كل من وزارة الصحة بالكويت وأيضا وزارة الداخلية، والتي يتم عمل الحظر الجزئي أو الكلي لخروج المواطنين وخاصة في الأماكن التي ينتشر فيها فيروس كرونا، وتتلخص فائدة تلك الخدمة في التالي:

استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعامل الرقمي بين هيئات ومؤسسات الدولة.

كما يتم الحرص على التباعد الاجتماعي بين الأفراد وعدم النزول من المنزل.

تهدف للتيسير على المواطنين المستخدمين للهيئة.

كما يتم تشغيل شركات الشحن بالدولة.

تجديد البطاقة المدنية 1442

قامت وزارة الداخلية بالتشديد على المواطنين وذلك لمعرفة جاهزية البطاقة المدنية وكذلك تحديث البطاقات التي تم انتهاء الفترة المخصصة لها، والتي تقدر بحوالي 7 سنوات من تاريخ آخر تحديث لها، وبذلك يكون على الجميع التوجه إلى موقع الاستعلام عن جاهزية البطاقة والتعرف على مواعيد التجديد الخاصة بهم، كما يمكن أن يتم استعمال الخدمة الخاصة التي تقوم الهيئة بتوفيرها والتي تكون الاشتراك في خدمة توصيل البطاقة بعد طباعتها إلى المنزل عبر خدمة k-net.

طريقة الاشتراك في توصيل البطاقة المدنية