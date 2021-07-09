أسهل طريقة لمعرفة فاتورة الكهرباء 1443 وكيفية فتح حساب في شركة الكهرباء ، سنجيب عليك في المقالة التالية حول الاستعلامات الأكثر لمعرفة فاتورة الكهرباء . توفر الشركة السعودية للكهرباء العديد من آليات الاستعلام حتى يتمكن المشتركون من معرفة القيمة المستحقة ، ولأننا حريصون دائمًا على توفير احتياجات البحث الخاصة بك ، سنوفر لك أسهل طريقة للاستعلام عن الفاتورة من خلال الأسطر التالية.

يرغب العديد من عملاء شركات الطاقة في معرفة أبسط طريقة للتحقق من قيمة الفاتورة ، لذلك سنشرح لك من خلال هذه الفقرة.

يتم ذلك من خلال الرسائل النصية ، ويتم ذلك من خلال مجموعة الخطوات التالية:

إرسال رسالة نصية إلى الرقم الموحد 500120 الخاص بالشركة السعودية للكهرباء تحتوي الرسالة النصية على رقم الحساب المسجل في فاتورة الكهرباء.

قريباً سيتلقى الهاتف رسالة نصية تحتوي على كافة التفاصيل المتعلقة بالفاتورة ، والتي من خلالها سيتمكن العميل من تحديد القيمة المستحقة وجميع البيانات التي يريدها.

افتح حسابًا مع شركة طاقة تقدم شركات الكهرباء خدمات إلكترونية يمكن للعملاء من خلالها التحقق من فواتير الكهرباء الخاصة بهم بشرط أن يكونوا قد سجلوا حسابًا شخصيًا على الموقع.

لإنشاء حساب لدى الشركة السعودية للكهرباء يمكنك اتباع الخطوات التالية:

أولاً ، انتقل إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء

ستظهر الواجهة الرئيسية للموقع ، حيث ستظهر أيقونة تسجيل جديدة.

ثم اختر خيار التسجيل من بين الخيارات التالية:

“شركة مسجلة فردية مسجلة”.

سيحتاج الموقع بعد ذلك إلى إدخال مجموعة البيانات التالية:

بلد المواطنة. نوع الهوية. رقم الهوية تاريخ الولادة.

بعد إدخال البيانات ، انقر فوق رمز الانتهاء.

ستصلك قريبًا رسالة نصية تحتوي على رمز تأكيد على هاتفك المحمول المسجل في أبشر ، والذي سيتم إدخاله في المساحة المخصصة له.

سيطلب منك الموقع بعد ذلك إدخال البيانات لمجموعة من تفاصيل الحساب.

بعد إدخال البيانات ، يتم تفعيل خيار الموافقة على الشروط والأحكام.

ثم أدخل رمز التحقق المرئي

في نفس الوقت ، سيتم استلام رسالة نصية قصيرة في البريد الإلكتروني الذي تم إدخاله في بيانات التسجيل لتفعيل الحساب.

بعد الانتهاء من جميع الخطوات المذكورة أعلاه ، يتم إنشاء الحساب وتفعيله ، ويمكن للعملاء الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها الشركة إلكترونياً من هنا.

لإجراء الاستفسار عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لفاتورة الكهرباء يجب الاشتراك في خدمة الفاتورة الإلكترونية ، وبدون الاشتراك في الخدمة لن يتمكن العملاء من الحصول على البيانات التي يريدونها يجب اتباع الخطوات التالية: