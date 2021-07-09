صرح بنك التنمية الاجتماعية السعودي، أن الحصول على تمويل الترميم يتطلب ألا يزيد الدخل الشهري للعميل عن 12.500 ريال سعودي، وكذلك توفر صك ملكية العقار أو المنزل لصاحب طلب التمويل، وأن يكون الحد الأدنى لعمر المنزل الذي سوف يتم ترميمه 5 سنوات، وأن يكون قد مضى على انتقال صك الملكية عام على الأقل، أو مضي عامان على انتقال صك الملكية بين أحد الأقارب من الدرجة الأولى، وذلك وفق شروط تمويل الترميم من بنك التنمية الاجتماعية السعودية، ويعتبر البنك من أقدم البنوك بالمملكة العربية السعودية التي تقدم التمويل للمواطنين بشروط ميسرة، كما يقوم بإسقاط ديون بعض المواطنين الغير قادرين على السداد.

وقال بنك التنمية الاجتماعية، أن الحصول على تمويل الترميم للمرة الثانية، يتطلب مرور ثمانية أعوام من تاريخ أخر صرف.

وقال لا تزيد مساحة الأرض المقام عليها العقار عن 1000 متر، وأن قيمة قرض الترميم للمنازل المبينة بالطين ثمانية عشر ألف ريال .

أن الحد الأعلى لتمويل المباني الشعبية 30 ألف ريال ، والحد الأعلى لتمويل المباني المبينة بالخرسانة المسلحة 60 ألف ريال .

قال البنك أن القرابة من الدرجة الأولى الآباء وإن علو، والأبناء وإن نزلوا، والإخوان والأخوات، والزوجات.

شروط تمويل الترميم من بنك التنمية الاجتماعية لمن تخطى الـ 55 عاماً

حدد البنك الشروط التي يجب أن تتوفر في أي مواطن سعودي لم يتخطى عمره 55 عاماً وهى كما يلي:-

العميل الذي يتجاوز عمره الـ 55 وأقل من 65 ، يتم تخييره بين تقليل التمويل، حسب مدة الوصول إلى 60 عاماً. يتم التخيير وفق معادلة التمويل (القسط الشهري المستحق حسب الملاءة المالية*عدد الأشهر المتبقية إلى 60 عاماً). لا يقل التمويل عن الحد الأدنى للإقراض. إذا لم يرغب العميل تقليل قيمة التمويل يتم قرض المستفيد 60 ألف ريال وفق لأهليته. ، أن يقوم العميل الذي يتجاوز عمره الـ 55 بإحضار كفيل لا يتجاوز عمره الـ 55 عاماً.

شروط تمويل المستفيد الذي يتجاوز عمره 60 عاماً

حدد بنك التنمية الاجتماعية الشروط التي يجب أن تتوفر في العميل الذي يتجاوز عمره 60 عاماً وهى كما يأتي:-

أن المستفيد الذي يتجاوز عمره الـ 60 وأقل من 65، يكون الحد الأعلى لقرض الترميم 30 ألف ريال . وإذا كان العميل عمره أكثر من 65 وأقل من 70، يكون الحد الأعلى الذي يحصل عليه 18 ألف ريال . أن يقوم العميل الذي يتجاوز عمرة الـ 65 عاماً بإحضار كفيل يعمل بجهة حكومية لا يتجاوز عمره 55 سنه.

رابط تمويل الترميم

ويستطيع أي عميل الحصول على قرض بنك الرياض، وكذلك معرفة شروط الحصول عليه لموظفي القطاع الحكومي، أو موظفي القطاع الخاص، أو موظفي الشركات الحكومية، أو المتقاعدين من الحكومة، والمتقاعدين من التأمينات، والمتسببين، والطلاب، وربات البيوت من خلال الدخول على رابط تمويل الترميم من بنك التنمية الاجتماعية.