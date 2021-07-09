انتخاب إبراهيم بوغالى رئيسًا لمجلس النواب الجزائرى

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير، كان بوغالى ترشح باسم القائمة الحرة "الوحدة والتداول" فى الانتخابات التشريعية المبكرة التى جرت يوم 12 يونيو الماضى، وحصل على 295 صوتًا مقابل 87 صوتًا لمنافسه أحمد صادوق، مرشح "مجتمع السلم"، أكبر أحزاب الإسلام السياسى فى الجزائر.

وبذلك، يشغل بوغالى، المنحدر من منطقة بنى ميزاب جنوبى الجزائر، التى تتبع المذهب الإباضى، رئيسًا للبرلمان الجزائرى فى عهدته التشريعية التاسعة، فى سابقة سياسية تشهدها البلاد.