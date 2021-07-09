مصرف الراجحي خطوات فتح حساب مباشر للأفراد وحساب جاري إلكترونياً

مصرف الراجحي، يعد من أهم وأكبر المصارف فى السعودية، فالمصرف يوفر لعملائه الخدمات الإلكترونية التي يهدف من خلالها لتسهيل العمليت المصرفية من الاطلاع على الحسابات الشخصية وتنفيذ العمليات المالية بسهولة ويسر ومن أي مكان وفي أي وقت. خطوات فتح حساب مباشر للأفراد بمصرف الراجحي خطوات فتح حساب مباشر للأفراد بمصرف الراجحي سنوضح لكم الأن خطوات فتح حساب للأفراد فى مصرف الراجحي، وذلك باتباع الخطوات التالية: أولاً الدخول على الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

اختيار خدمة المباشر للأفراد.

اختيار التسجيل فى الخدمات المصرفية الإلكترونية.

تسجيل رقم بطاقة الصرف والرقم السري الخاص بالعميل ورقم الحساب.

الضغط على تسجيل الدخول.

الضغط على مباشر للأفراد.

تسجيل البيانات المطلوبة أمامك بشكل كامل وصحيح.

الضغط على استمرار.

سيرسل لك الأن رقم سري على جوالك عليك بتسجيله لاستكمال عملية التسحيل.

الضغط على الموافقة. أنواع الحسابات فى مصرف الراجحي أنواع الحسابات فى مصرف الراجحي يحتوي مصرف الراجحي على ثلاثة أنواع من الحسابات وهم: جاري. الراتب. التميز. شروط فتح حساب فى مصرف الراجحي شروط فتح حساب فى مصرف الراجحي يضع مصرف الراجحي مثلة مثل أى مصرف أخر فى السعودية بعض الشروط التي يستلزم على العملاء التقييد بها لفتح حساب بالمصرف، تلك الشروط تتمثل في: ألا يقل عمر العميل عن 18 عام. أن يكون بطاقة الهوية أو جواز السفر الخاص بالعميل سارية المفعول. توفير رقم جوال مزود بواحدة من خدمات الاتصال السعودية. أن يكون العميل مسجل فى خدمة أبشر الإلكترونية. خطوات فتح حساب جاري فى مصرف الراجحي بالسعودية أولاً الدخول على الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالمصرف.

تسجيل الرمز المرئي كما يظهر أمامك.

تسجيل البيانات الشخصية الخاصة بالعميل “الاسم واسم الأب واسم الأم واسم العائلة والجنسية”.

استكمال ملي البيانات المطلوبة من “نوع الهوية وتاريخ ورقم أصدارها وتاريخ انتهائها”.

اختيار الحالة الاجتماعية.

اختيار نوع المسكن.

كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالعميل.

تسجيل عنوان العميل بشكل تفصيلى وواضح.

أدخال رقم الهاتف ورقم الجوال ورقم الفاكس الخاص بالعميل.

تحديد اقصى مبلغ فى أمكان العميل التعامل به فى الشهر.

تحديد الدخل الشهري الخاص بالعميل.

تسجيل البيانات الخاصة بالضرائب.

تأكيد البيانات التي قومت بتسجيلها، ثم الضغط على أيقونة “تم”. خطوات فتح حساب جاري فى مصرف الراجحي بالسعودية الوسوم

مصرف الراجحي، يعد من أهم وأكبر المصارف فى السعودية، فالمصرف يوفر لعملائه الخدمات الإلكترونية التي يهدف من خلالها لتسهيل العمليت المصرفية من الاطلاع على الحسابات الشخصية وتنفيذ العمليات المالية بسهولة ويسر ومن أي مكان وفي أي وقت. خطوات فتح حساب مباشر للأفراد بمصرف الراجحي خطوات فتح حساب مباشر للأفراد بمصرف الراجحي سنوضح لكم الأن خطوات فتح حساب للأفراد فى مصرف الراجحي، وذلك باتباع الخطوات التالية: أولاً الدخول على الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

اختيار خدمة المباشر للأفراد.

اختيار التسجيل فى الخدمات المصرفية الإلكترونية.

تسجيل رقم بطاقة الصرف والرقم السري الخاص بالعميل ورقم الحساب.

الضغط على تسجيل الدخول.

الضغط على مباشر للأفراد.

تسجيل البيانات المطلوبة أمامك بشكل كامل وصحيح.

الضغط على استمرار.

سيرسل لك الأن رقم سري على جوالك عليك بتسجيله لاستكمال عملية التسحيل.

الضغط على الموافقة. أنواع الحسابات فى مصرف الراجحي أنواع الحسابات فى مصرف الراجحي يحتوي مصرف الراجحي على ثلاثة أنواع من الحسابات وهم: جاري. الراتب. التميز. شروط فتح حساب فى مصرف الراجحي شروط فتح حساب فى مصرف الراجحي يضع مصرف الراجحي مثلة مثل أى مصرف أخر فى السعودية بعض الشروط التي يستلزم على العملاء التقييد بها لفتح حساب بالمصرف، تلك الشروط تتمثل في: ألا يقل عمر العميل عن 18 عام. أن يكون بطاقة الهوية أو جواز السفر الخاص بالعميل سارية المفعول. توفير رقم جوال مزود بواحدة من خدمات الاتصال السعودية. أن يكون العميل مسجل فى خدمة أبشر الإلكترونية. خطوات فتح حساب جاري فى مصرف الراجحي بالسعودية أولاً الدخول على الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالمصرف.

تسجيل الرمز المرئي كما يظهر أمامك.

تسجيل البيانات الشخصية الخاصة بالعميل “الاسم واسم الأب واسم الأم واسم العائلة والجنسية”.

استكمال ملي البيانات المطلوبة من “نوع الهوية وتاريخ ورقم أصدارها وتاريخ انتهائها”.

اختيار الحالة الاجتماعية.

اختيار نوع المسكن.

كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالعميل.

تسجيل عنوان العميل بشكل تفصيلى وواضح.

أدخال رقم الهاتف ورقم الجوال ورقم الفاكس الخاص بالعميل.

تحديد اقصى مبلغ فى أمكان العميل التعامل به فى الشهر.

تحديد الدخل الشهري الخاص بالعميل.

تسجيل البيانات الخاصة بالضرائب.

تأكيد البيانات التي قومت بتسجيلها، ثم الضغط على أيقونة “تم”. خطوات فتح حساب جاري فى مصرف الراجحي بالسعودية

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