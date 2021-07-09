رابط نتائج كلية الملك خالد العسكرية الثانوية ١٤٤٢ الذي تم نشره من قبل كلية المـلك خالد العسكرية خلال الأيام القليلة القادمة سوف تقوم بنشر هذه النـتائج لكل الطلبة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالكلية، وذلك على الإنترنت وتم التأكيد على إمكانية قيام الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتائجهم بشكل مباشر فور ظهور النتـيجة من خلال هذا الرابط، يمكن كذلك لأولياء الأمور معرفة نتـائج أبنائهم، وذلك من خلال معرفة كافة التفاصيل من خلال الموقع.

رابط نتائج قبول الحرس الوطني 1442 يمكن التعرف على ذلك من خلال الرابـط الخاص بكلية الملك خالد العسكرية الثانوية.

حيث يمكن الدخول والتسجيل عليه من أجل معرفة النتيجة من خلال الرابط التالي https://www.kkmar.gov.sa/Nafath/GEtSResults.aspx.

رابط نتائج كلية الملك خالد العسكرية الثانوية ١٤٤٢موعد إعلان نتائج الكلية

من المتوقع أن يتم إعلانها بعد يوم 8 من شهر يوليو 2021م يتم التعرف على أسماء المقبولين في الحرس الوطني المنتمين لهذه الكلية.

شروط التقديم لكلية الملك خالد

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين لهذه الكلية وهي كالآتي:

أن يكون المتقدم سعودي المنشأ والأصل. أن تكون الزوجة السعودية المنشأ والأصل.

ألا يتجاوز سن المتقدم عن 27 عام في كافة التخصصات، ما عدا الأطباء فلا يزيد عمرهم عن 30 عامًا.

ألا يكون على المتقدم أي حكم سابق في قضايا الشرف أو القضايا المخلة بالأمانة مع توفير السمعة والسيرة الحسنة.

أن يكون الوزن المتقدم متناسب مع طوله وبحد أدنى 165سم لـ 52 كيلو جرام ولحد أقصى 188 سم لـ 95 كيلو جرام.

اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية بالمركز الوطني للقياس، وكذلك تتجاوز اختبار القدرات العامة.

أن يتم اجتياز اختبارات الكلية العسكرية سواء المقابلة الشخصية أو اللياقة التزكية والبدنية أو التخصص.

ثم يتم بعدها التوجه لأداء اختبار المتعلق بالكفايات الحرس الوطني، وهو هام جدًا للنجاح.رابط نتائج كلية

أن يتم اجتياز الكشف الطبي بنجاح من خلال اللجنة الطبية المختصة.

أن يتم إنهاء الامتياز الجامعي كافة المتوسط المتقدمين للوظائف التابعة لقطاع الكلية.

إلى هنا نكون وصلنا لختام مقالنا ونود أن يكون نال إعجابكم.