خبير فلكي سعودي يتوقع مواعيد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

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محمد سياف - ابو ظبي - توقع الخبير الفلكي السعودي الدكتور خالد صالح الزعاق أن غرة شهر ذي الحجة هو الأحد 11 يوليو الجاري، وأن وقفة عرفات فستوافق يوم الاثنين 19 يوليو، بينما سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك هو الثلاثاء الموافق 20 يوليو.

كيف توقع الخبير الفلكي السعودي مواعيد عيد الأضحى

قال الزعاق أن توقعاته بنيت على أساس علمي بحت لدراسة الظواهر الفلكية والأجرام السماوية، موضحًا أن بزوغ القمر بعد مغيب الشمس دليل قاطع على نهاية الشهر المنصرم وبداية الشهر الجديد. فالأيام الأولى والأيام الأخيرة تسمى مرحلة الهلال.

فالأولي هي التي يرى فيها القمر بعد مغيب بالشمس غربا، والأخيرة هي التي يرى بها الهلال قبيل شروق الشمس شرقا.

كما أوضح الزعاق أنه منذ لحظة ولادة شهر ذو القعدة والقمر يسير خلف الشمس متجها من الشرق إلى جهة الغرب بشكل يومي، وبما أن سرعة القمر تفوق سرعة الشمس ظهريا بكثير فإنه يحاول بكل جدية أن يدرك الشمس وسيدركها في فجر يوم السبت 10 يوليو 30 ذو القعدة في تمام الساعة الرابعة و17 دقيقة.

وفي مساء يوم الجمعة سيغيب القمر قبل مغيب الشمس ولم يولد بعد وحين إذا لا وجود للهلال بعد مغيب الشمس فلا يمكن مشاهدته المنزل.

وفي مساء يوم السبت فيمكث الهلال قرابة الستة وثلاثين دقيقة تقريبا وشكله منتصف في انحراف يسير ويقع جنوبا مغيب الشمس، وعليه فيكون يوم الأحد 11 يوليو غرة ذو الحجة، ويوم الاثنين 19 يوليو موعد الوقوف بعرفة، ويوم الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى السعيد.