عروض العيد للجوالات من إكسترا في السعودية .. أهم تنزيلات الهواتف لفترة محدودة

تزامنا مع اقتراب بدء عيد الأضحى المبارك يتم تنزيل عروض العيد للجوالات من إكسترا ، حيث تقدم متجر إكسترا مجموعة من التخفيضات والخصومات على أجهزة الهواتف الذكية مع اقتراب العيد، على أن تنتهي العروض والتخفيضات في 24 يوليو الجاري، أو حتى نفاذ الكمية، كما يمكن شراء الأجهزة الذكية عن طريق الإنترنت ودون الحاجة للذهاب إلى المتجر عبر الموقع الالكتروني لمتجر إكسترا، حيث يتم عرض مجموعة من الهواتف والمنتجات والإكسسوارات المشابهة بمناسبة قدوم العيد، مع وجود خصومات وكوبونات من موقع متجر إكسترا الرسمي على شبكة الإنترنت.

ما هي عروض العيد للجوالات من متجر إكسترا

بالنسبة لعشاق التقاط الصور عالية الدقة يتوجب عليهم شراء آيفون 12 أو نسخة آيفون 12 برو ماكس، ويلي هذان النوعان هواتف السوني، وفيما يلي أفضل العروض على الهواتف في السعودية من متجر إكسترا:

هاتف سامسونج أي 52 جالكسي بذاكره 128 جيجا بايت وشاشة 6.5 انش ورامات بحجم 8 جيجا بايت، يبلغ سعره بعد التنزيلات 1.249 ريال سعودي

من عروض متاجر إكسترا على الهواتف جوال سامسونج جالكسي من نوع أي 72 بحجم 128 جيجا بايت “ذاكرة”، بالإضافة إلى شاشة بحجم 6.7 إنش، فضلا عن رامات تصل إلى 8 جيجابايت وبسعر 1.699 ريال فقط

وفيما يلي صورة عن مجموعة الهواتف التي تشملها الخصومات والمقدمة من إكسترا.

تنزيلات متاجر إكسترا للهواتف بمناسبة عيد الأضحى

كما شملت أيضا التنزيلات من متاجر المملكة بمختلف القطاعات والسلع بعض الأنواع من السلع التجارية الإلكترونية والكهربائية، إضافة إلى ذلك أجهزة الجوالات والشاشات والتلفزيونات وأثاث المنازل، وفيما يلي بعض من عروض EXTRA الأفضل على الهواتف: