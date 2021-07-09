استعلام عن فاتورة زين السعودية برقم الهوية وطريقة سداد الفاتورة إلكترونيًا 2021

استعلام عن فاتورة زين إلكترونيًا واحدة الخدمات البارزة التي أصدرتها شركة زين السعودية مؤخراً لكافة عملائها، وهي عبارة عن خدمة إلكترونية تمكّن العملاء من الإطلاع على كافة تفاصيل الفواتير الخاصة بهم مجاناً، كما تقدم الشركة عبر منصتها الإلكترونية العديد من الخدمات الأخرى كالاستفسار عن موعد صدور الفواتير وكيفية سدادها إلكترونيًا، وتسهيلاً على كافة المواطنين سنتعرف في حيثيات هذا المقال عن كيفية استعلام عن فاتورة زين إلكترونيًا، كما سنتعرف على طريقة سداد الفواتير بسهولة.

استعلام عن فاتورة زين برقم الهوية

قامت شركة زين السعودية بتوفير العديد من الطرق السهلة والبسيطة التي تمكنهم من استعلام عن فاتورة زين بسهولة ويسر، ومن هذه الطرق الرسائل النصية القصيرة وتتم عن طريق إرسال رسالة نصية بها الرمز (ف)، أو (فت) إلى الرقم 959.

كما أصبح بإمكان كافة العملاء معرفة استعراض الفواتير عن طريق الاشتراك في البريد الإلكتروني، وتم ذلك عن طريق إرسال رسالة نصية إلى الرقم 959 بها حرف E متبوعًا بالبريد الإلكتروني التابع للعميل.

وعلاوة على ما سبق ذكرة فبإمكان العميل الاستعلام عن الفواتير إلكترونيًا برقم الهوية، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالولوج إلى الموقع الرسمي للشركة عبر شبكات الإنترنت.

قم بالضغط على أيقونة “الاستفسار عن الفاتورة”.

سيقوم النظام تلقائيًا بالانتقال إلى الصفحة الخاصة بتسجيل البيانات، والتي تتمثل في: ( رقم الهوية – رقم الجوال أو رقم العقد).

بعد الانتهاء من تسجيل البيانات قم بالنقر على زر “الاستعلام”.

عند الانتهاء من كافة الخطوات السابقة بنجاح سيقوم النظام تلقائيًا بعرض كافة التفاصيل المرتبطة بالفاتورة التي ترغب في الاستعلام عنها.

ويأتي ذلك في إطار سعى شركة زين إلى تحويل كافة خدماتها إلى خدمات رقمية؛ وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي وتطبيقاً لرؤية 2030 التي تهدف إليها المملكة العربية السعودية.

موعد صدور فواتير زين 2021

تطبيقاً للقرار الحكومي الصادر بتوحيد موعد صدور الفواتير في يوم 28 من كل شهر ميلادي، فقد صرحت شركة زين للاتصالات عن موعد صدور الفواتير الخاصة بالعملاء في اليوم الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي.

طريقة سداد فاتورة زين

كثيراً ما يبحث الكثير من عملاء شركة زين للاتصالات عن طريقة سهلة وبسيطة تمكنهم من سداد فواتير زين بدون الحاجة إلى بذل جهد، لذلك قامت الشركة بتوفير طريقة إلكترونية تمكنهم من السداد، فما على العميل سوى اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالولوج إلى الموقع الإلكترونيّ لشركة زين للاتصالات السعودية.

بعد ذلك قم باختيار أيقونة “الخدمات الإلكترونية”، ومنها قم بالضغط على أيقونة “الاستعلام عن ديون زين”.

سيتم الانتقال إلى التبويب الخاص بإدخال بيانات العميل وهي: (رقم الهاتف الجوال أو رقم العقد – رقم هوية العميل).

ثم قم الضغط على زر “التالي”.

سيقوم النظام تلقائيًا بإظهار المبلغ اللازم دفعه بالريال السعوديّ.

بعد ذلك قم بتحديد طريقة الدفع المناسبة لك.

ثم قم بالنقر على زر “التالي”.

بعد ذلك قم بإكمال الحقول الفارغة في صفحة البيانات وهي: (البريد الإلكترونيّ – اسم المستخدم الخاصّ بالسداد).

وأخيراً قم بالنقر على أيقونة “التالي”، وبذلك تكون قد انتهيت من سداد فاتورة زين بنجاح.

وبذلك نكون قد انتهينا من شرح طرق الاستعلام عن فاتورة زين السعودية إلكترونيًا، كما تعرفنا على موعد وطريقة سداد الفواتير بسهولة ويسر.