كيليني يكشف نقاط قوة إنجلترا ورأيه بهاري كين

كشف قائد المنتخب الإيطالي جورجيو كيليني، عن توقعاته بشأن المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا، والتي تجمع منتخب بلاده والفريق الإنجليزي، مشيرا إلى موقفه من مواجهة نجم منتخب "الأسود الثلاثة" هاري كين.

وقال جورجيو كيليني في مقابلة مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا": "ستكون مباراتنا أمام إنجلترا صعبة للغاية. لديهم لاعبون مميزين إلى جانب هاري كين، وخصوصا في مركز الجناحين، كما أن جميع بدلاء التشكيلة الأساسية أقوياء ومؤهلين للفوز بالبطولة".

وأضاف كيليني: "ستكون مباراة رائعة. لن يخشى الفريقان أحدهما الآخر، وسيلعبان باحترام وتقدير لمستوى المنتخب المنافس".

وفيما يتعلق بمواجهة كين، قال كيليني: "لطالما أحببت كين، وما زلت أذكر أول مباراة في مواجهته. ترك اللقاء انطباعا قويا عنه. إنه لاعب يعرف كيف يتحرك بشكل جيد في الملعب، كما أنه يجيد التمريرات بدقة ومن المسافات القريبة والبعيدة".

وعن توقعاته بشأن الفوز بـ"يورو 2020"، أوضح كيليني: "عملنا على تحقيق حلم الفوز بالبطولة على مدار ثلاث سنوات. إنه حلم زرعه المدرب روبرتو مانشيني فينا، وبدأ يتحقق شيئا فشيئا وبخطوات واثقة. لم نكن نتخيل أن نحقق حلم مانشيني عندما بدأ تدريبنا ولكننا اليوم على بعد خطوة صغيرة من ذلك".