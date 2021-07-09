جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم الإدارة العامة للجنة التحقيقات فى مقاطعة موسكو، أولجا فرادى، اليوم الجمعة، إن الموقوف، وعمره 21 عامًا، من مواطنى إحدى الدول المجاورة، موضحة أنه أثناء تواجده فى مقاطعة موسكو انضم إلى داعش من تلقاء نفسه.
ووفقًا لما ذكره موقع "روسيا اليوم"، أوضحت فرادى، أن المتهم وضع خطة لارتكاب عمل إرهابى فى المقاطعة، خلال شهر يونيو الماضى، حيث حصل على المعدات والأدوات والأجهزة المطلوبة لتصنيع مواد متفجرة.
وأضافت، أن هذا المخطط تم إحباطه بفضل التنسيق والتعاون بين لجنة التحقيقات ووزارة الداخلية وهيئة الأمن الفدرالية والحرس الروسى، ونشرت مقطع فيديو يظهر حقيقة اعتقال المتهم واعترافه بأنه كان يخطط للهجوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: إحباط مخطط لـ داعش فى موسكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.