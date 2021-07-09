حساب المواطن والتسجيل الجديد 1442 برقم الهوية

حساب المواطن والتسجيل الجديد، حيث يتساءل الكثير من أبناء شعبنا السعودي كثيراً عن كيفية تسجيل حساب جديد في حساب المواطن 1442، وهذا ناتج عن الاحتياج الكبير لهذه المنحة التي بدأت عام 2017 بهدف تخفيف ألأثار السلبية الناتجة عن سياسة الإصلاح الاقتصادي مثل رفع الدعم عن بعض المنتجات الخاصة بالطاقة والمياه، وتطوير كفاءة الدعم الحكومي، وتشجيع ترشيد الاستهلاك لمنتجات الطاقة والمياه،، وبشكل عام هو أحد برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة السعودية عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لكن زادت الحاجة إليه بشدة بعد جائحة كورونا “كوفيد19” والتي تسببت في إحداث ركود عام اجتاح العالم أجمع، وهنا سوف نستعرض لكم خطوات التسجيل الجديد في هذا البرنامج.

التسجيل الجديد في حساب المواطن 1442

أطلقت الحكومة السعودية خدمة التسجيل الجديد في حساب المواطن، بحيث يتم وصول هذه المنحة إلى الأسر محدودة ومتوسطي الدخل. وعدد آخر من فئات العمالة الغير منتظمة والمطلقات والأرامل.

شروط التقدم

هذا وقد تم وضع عدد من الشروط أيضا والتي لابد وأن تتوفر فيمن يقوم بعمل تسجيل جديد في حساب المواطن. وهذه الشروط تتلخص فيما يلي.

أولاً: لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ثانياً: تقديم رقم الهوية وكارت الأسرة، وكل المعلومات المتعلقة بمكان عمله ومفردات راتبه الشهري أو اليومي.

تقديم رقم الهوية وكارت الأسرة، وكل المعلومات المتعلقة بمكان عمله ومفردات راتبه الشهري أو اليومي. ثالثا: أن يكون سعودي الجنسية ولا يزيد راتبه عن 600 ريالاً سعودياً.

أن يكون سعودي الجنسية ولا يزيد راتبه عن 600 ريالاً سعودياً. رابعاً: يكون المواطن من المقيمين إقامة كاملة على أراضي المملكة.

يكون المواطن من المقيمين إقامة كاملة على أراضي المملكة. خامسا: يشترط ألا يكون المتقدم متواجد بأحد دور الإيواء الحكومية أو مسجون على ذمة قضايا.

يشترط ألا يكون المتقدم متواجد بأحد دور الإيواء الحكومية أو مسجون على ذمة قضايا. سادساً: إذا كان المتقدم مستقلاً. يجب عليه تقديم ما يثبت ذلك. وهذا في حالة تجاوزه السن اللازم للتقدم وهو 18 عام.

وكل ما سبق يطلق عليه شروط الأهلية أيضا للتقدم للاستفادة من البرنامج.

رابط تسجيل جديد في حساب المواطن والخطوات اللازمة

أعلنت وزارة الموارد البشرية أنه لكي يتم التسجيل الجديد في البرنامج لابد من القيام ببضعة خطوات هامة وضرورية لإجراء التسجيل وهي كما يلي.

أولاً: الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بحساب المواطن.

الدخول على الموقع الالكتروني الخاص ثانياً: اختيار تسجيل جديد من القوائم الرئيسية بالموقع.

اختيار تسجيل جديد من القوائم الرئيسية بالموقع. ثالثاً: القيام بإدخال رقم الهوية والاسم والراتب والعمل وعنوان العمل ورقم الهاتف وباقي البيانات المطلوبة بشكل دقيق وصحيح.

القيام بإدخال رقم الهوية والاسم والراتب والعمل وعنوان العمل ورقم الهاتف وباقي البيانات المطلوبة بشكل دقيق وصحيح. رابعاً: الضغط على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام. خامساً: إرفاق صوراً ضوئية من المستندات المطلوبة والضغط على أيقونة تسجيل لإتمام العملية.

وبعد الانتهاء من التسجيل سيتم إرسال رسالة على الهاتف الذي تم إدخاله في البيانات برقم التسجيل الذي تم. ثم سيطلب منك الموقع إدخال رقم التسجيل الذي تم للتأكيد، وإدخال أيضا رمز التحقق واسم المستخدم. وهنا تكون عملية التسجيل تمت بنجاح.

متى يبدأ التسجيل الجديد 1442 في البرنامج

Tweets by Citizen_care

ألح العديد من متابعي الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين من حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في سؤالهم عن متى يبدأ التسجيل الجديد في البرنامج 1442 لاستقبال طلبات جديدة؟. وذلك من أجل الاستفادة من الخدمة المقدمة من جانب الحكومة السعودية.

لكن جاء الرد من قبل أدمن الحساب، بأنه لا يوجد حتى الآن تاريخ محدد لفتح باب التسجيل لاستقبال طلبات جديدة، ونبه الجواب على أنه يتم مراجعة الضوابط لهذا الدعم باستمرار. وأشار إلى أنه سيتم إشعار المواطنين جميعهم عن طريق الحسابات والمواقع الرسمية فور تحديد موعد جديد لاستقبال طلبات جديدة للانضمام إلى منظومة الدعم.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوعنا عن “التسجيل الجديد في حساب المواطن”، ونرجوا أن نكون قدمنا إليكم معلومة مفيدة حول هذا التسجيل من موقعكم “ثقفني”.