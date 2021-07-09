جدول مواعيد مباريات منتخب سوريا في تصفيات كأس العالم قطر 2022 آسيا المرحلة الثالثة

جدول مواعيد مباريات منتخب سوريا في التصفيات الخاصة بالمرحلة الثالثة المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022 هي احد أكثر عمليات البحث التي يتم تداولها في هذا التوقيت بشكلٍ بكير من قبل الكثير من متابعي ومحبي كرة القدم في سوريا وفي الوطن العربي وقارة اسيا ايضا، حيث يرغب المواطنين في سوريا ومشجعي المنتخب السوري في التعرف على قائمة المباريات التي يخوضها المنتخب السوري في تصفيات بطولة كأس العالم 2022، وذلك عقب اعلان الاتحاد الاسيوي خلال الساعات الماضية القرعة الخاصة بالمباريات المرحلة الثالثة تصفيات بطولة كأس العالم 2022، وهي التصفيات التي تضم 12 منتخب آسيوي من بينهم 6 منتخبات عربية، سوف نستعرض من خلال هذا المقال الجدول الخاص بمباريات المنتخب السوري في تصفيات كأس العالم 2022.مجموعة المنتخب السوري في تصفيات كأس العالم 2022
نجد ان المرحلة الثالثة من التصفيات الاسيوية لكأس العالم 2022 تضم مجموعتين فقط، كل مجموعة تضم 6 منتخبات، وقد أقيمت القرعة في المقر الخاص بالاتحاد الآسيوي خلال الساعات الماضية والتي أعلنت عن المجموعات والمنتخبات التي تضمها، ونجد ان مجموعة المنتخب السوري جاءت تضم كلا من منتخب ايران، وكوريا الجنوبية، والعراق، ولبنان، وكذلك منتخب الإمارات، وهي المجموعة التي تضم أفضل المنتخبات في قارة آسيا مما يجعل المنافسة بينهم قوية، ومن المقرر ان يتم تأهل كلا من متصدر المجموعة وكذلك الوصيف، وهو ما يعطي الفرصة للمنتخب السوري في المنافسة بقوة من أجل التأهل للمشاركة في بطولة كأس العالم مونديال قطر 2022.جدول مباريات منتخب سوريا في تصفيات كأس العالم 2022
أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السوري مع اقوى المنتخبات في قارة اسيا، وقد تم تحديد الجدول الخاص بمباريات المنتخب السوري والتي تضم المواعيد الخاصة بالمباريات التي يخوضها في المرحلة الثالثة من التصفيات، ونجد ان قائمة مباريات المنتخب السوري في تصفيات كأس العالم 2022 جاءت على النحو التالي.
- يبدأ المنتخب السوري اولى مبارياته امام المنتخب ايران في يوم الثاني من شهر سبتمبر.
- أما الجولة الثانية فسوف يخوضها المنتخب السوري في يوم السابع من الشهر نفسه امام منتخب الامارات.
- يلتقي المنتخب السوري مع منتخب كوريا الجنوبية في يوم 7 من شهر أكتوبر.
- على ان يلاقي منتخب لبنان في يوم 12 اكتوبر.
- وينهي لقاءاته أمام منتخب العراق يوم 11 نوفمبر.
|رسمياً مواعيد مباريات سوريا في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا
|موعد المباراة
|فريقي التنافس
|2 سبتمبر 2021
|سوريا ضد إيران
|7 سبتمبر 2021
|سوريا والإمارات
|7 أكتوبر 2021
|سوريا وكوريا ج
|12 أكتوبر 2021
|سوريا ولبنان
|11 نوفمبر 2021
|العراق وسوريا
|16 نوفمبر 2021
|سوريا وإيران
|27 يناير 2022
|سوريا والإمارات
|1 فبراير 2022
|سوريا وكوريا
|24 مارس 2022
|لبنان وسوريا
|29 مارس 2022
|سوريا والعراق
|الدور الثالث
|الجولة 1
|2 – 9 – 2021
|الجولة 2
|7 – 9- 2021
|الجولة 3
|7 أكتوبر 2021
|الجولة 4
|12 أكتوبر 2021
|الجولة 5
|11 نوفمبر 2021
|الجولة 6
|16 نوفمبر 2021
|الجولة 7
|27 يناير 2022
|الجولة 8
|1 فبراير 2021
|الجولة 9
|24 مارس 2022
|الجولة 10
|29 مارس 2022
|الدور الرابع
|مباراة
|مايو أو يونيو 2022
|الملحق
|الذهاب
|يونيو 2022
الوسوم
جدول مواعيد مباريات منتخب سوريا في التصفيات الخاصة بالمرحلة الثالثة المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022 هي احد أكثر عمليات البحث التي يتم تداولها في هذا التوقيت بشكلٍ بكير من قبل الكثير من متابعي ومحبي كرة القدم في سوريا وفي الوطن العربي وقارة اسيا ايضا، حيث يرغب المواطنين في سوريا ومشجعي المنتخب السوري في التعرف على قائمة المباريات التي يخوضها المنتخب السوري في تصفيات بطولة كأس العالم 2022، وذلك عقب اعلان الاتحاد الاسيوي خلال الساعات الماضية القرعة الخاصة بالمباريات المرحلة الثالثة تصفيات بطولة كأس العالم 2022، وهي التصفيات التي تضم 12 منتخب آسيوي من بينهم 6 منتخبات عربية، سوف نستعرض من خلال هذا المقال الجدول الخاص بمباريات المنتخب السوري في تصفيات كأس العالم 2022.مجموعة المنتخب السوري في تصفيات كأس العالم 2022
نجد ان المرحلة الثالثة من التصفيات الاسيوية لكأس العالم 2022 تضم مجموعتين فقط، كل مجموعة تضم 6 منتخبات، وقد أقيمت القرعة في المقر الخاص بالاتحاد الآسيوي خلال الساعات الماضية والتي أعلنت عن المجموعات والمنتخبات التي تضمها، ونجد ان مجموعة المنتخب السوري جاءت تضم كلا من منتخب ايران، وكوريا الجنوبية، والعراق، ولبنان، وكذلك منتخب الإمارات، وهي المجموعة التي تضم أفضل المنتخبات في قارة آسيا مما يجعل المنافسة بينهم قوية، ومن المقرر ان يتم تأهل كلا من متصدر المجموعة وكذلك الوصيف، وهو ما يعطي الفرصة للمنتخب السوري في المنافسة بقوة من أجل التأهل للمشاركة في بطولة كأس العالم مونديال قطر 2022.جدول مباريات منتخب سوريا في تصفيات كأس العالم 2022
أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السوري مع اقوى المنتخبات في قارة اسيا، وقد تم تحديد الجدول الخاص بمباريات المنتخب السوري والتي تضم المواعيد الخاصة بالمباريات التي يخوضها في المرحلة الثالثة من التصفيات، ونجد ان قائمة مباريات المنتخب السوري في تصفيات كأس العالم 2022 جاءت على النحو التالي.
- يبدأ المنتخب السوري اولى مبارياته امام المنتخب ايران في يوم الثاني من شهر سبتمبر.
- أما الجولة الثانية فسوف يخوضها المنتخب السوري في يوم السابع من الشهر نفسه امام منتخب الامارات.
- يلتقي المنتخب السوري مع منتخب كوريا الجنوبية في يوم 7 من شهر أكتوبر.
- على ان يلاقي منتخب لبنان في يوم 12 اكتوبر.
- وينهي لقاءاته أمام منتخب العراق يوم 11 نوفمبر.
|رسمياً مواعيد مباريات سوريا في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا
|موعد المباراة
|فريقي التنافس
|2 سبتمبر 2021
|سوريا ضد إيران
|7 سبتمبر 2021
|سوريا والإمارات
|7 أكتوبر 2021
|سوريا وكوريا ج
|12 أكتوبر 2021
|سوريا ولبنان
|11 نوفمبر 2021
|العراق وسوريا
|16 نوفمبر 2021
|سوريا وإيران
|27 يناير 2022
|سوريا والإمارات
|1 فبراير 2022
|سوريا وكوريا
|24 مارس 2022
|لبنان وسوريا
|29 مارس 2022
|سوريا والعراق
|الدور الثالث
|الجولة 1
|2 – 9 – 2021
|الجولة 2
|7 – 9- 2021
|الجولة 3
|7 أكتوبر 2021
|الجولة 4
|12 أكتوبر 2021
|الجولة 5
|11 نوفمبر 2021
|الجولة 6
|16 نوفمبر 2021
|الجولة 7
|27 يناير 2022
|الجولة 8
|1 فبراير 2021
|الجولة 9
|24 مارس 2022
|الجولة 10
|29 مارس 2022
|الدور الرابع
|مباراة
|مايو أو يونيو 2022
|الملحق
|الذهاب
|يونيو 2022
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جدول مواعيد مباريات منتخب سوريا في تصفيات كأس العالم قطر 2022 آسيا المرحلة الثالثة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.