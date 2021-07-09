جدول مواعيد مباريات منتخب سوريا في تصفيات كأس العالم قطر 2022 آسيا المرحلة الثالثة

جدول مواعيد مباريات منتخب سوريا في التصفيات الخاصة بالمرحلة الثالثة المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022 هي احد أكثر عمليات البحث التي يتم تداولها في هذا التوقيت بشكلٍ بكير من قبل الكثير من متابعي ومحبي كرة القدم في سوريا وفي الوطن العربي وقارة اسيا ايضا، حيث يرغب المواطنين في سوريا ومشجعي المنتخب السوري في التعرف على قائمة المباريات التي يخوضها المنتخب السوري في تصفيات بطولة كأس العالم 2022، وذلك عقب اعلان الاتحاد الاسيوي خلال الساعات الماضية القرعة الخاصة بالمباريات المرحلة الثالثة تصفيات بطولة كأس العالم 2022، وهي التصفيات التي تضم 12 منتخب آسيوي من بينهم 6 منتخبات عربية، سوف نستعرض من خلال هذا المقال الجدول الخاص بمباريات المنتخب السوري في تصفيات كأس العالم 2022.

مجموعة المنتخب السوري في تصفيات كأس العالم 2022

نجد ان المرحلة الثالثة من التصفيات الاسيوية لكأس العالم 2022 تضم مجموعتين فقط، كل مجموعة تضم 6 منتخبات، وقد أقيمت القرعة في المقر الخاص بالاتحاد الآسيوي خلال الساعات الماضية والتي أعلنت عن المجموعات والمنتخبات التي تضمها، ونجد ان مجموعة المنتخب السوري جاءت تضم كلا من منتخب ايران، وكوريا الجنوبية، والعراق، ولبنان، وكذلك منتخب الإمارات، وهي المجموعة التي تضم أفضل المنتخبات في قارة آسيا مما يجعل المنافسة بينهم قوية، ومن المقرر ان يتم تأهل كلا من متصدر المجموعة وكذلك الوصيف، وهو ما يعطي الفرصة للمنتخب السوري في المنافسة بقوة من أجل التأهل للمشاركة في بطولة كأس العالم مونديال قطر 2022.

جدول مباريات منتخب سوريا في تصفيات كأس العالم 2022

أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السوري مع اقوى المنتخبات في قارة اسيا، وقد تم تحديد الجدول الخاص بمباريات المنتخب السوري والتي تضم المواعيد الخاصة بالمباريات التي يخوضها في المرحلة الثالثة من التصفيات، ونجد ان قائمة مباريات المنتخب السوري في تصفيات كأس العالم 2022 جاءت على النحو التالي.

يبدأ المنتخب السوري اولى مبارياته امام المنتخب ايران في يوم الثاني من شهر سبتمبر.

أما الجولة الثانية فسوف يخوضها المنتخب السوري في يوم السابع من الشهر نفسه امام منتخب الامارات.

يلتقي المنتخب السوري مع منتخب كوريا الجنوبية في يوم 7 من شهر أكتوبر.

على ان يلاقي منتخب لبنان في يوم 12 اكتوبر.

وينهي لقاءاته أمام منتخب العراق يوم 11 نوفمبر.

رسمياً مواعيد مباريات سوريا في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا موعد المباراة فريقي التنافس 2 سبتمبر 2021 سوريا ضد إيران 7 سبتمبر 2021 سوريا والإمارات 7 أكتوبر 2021 سوريا وكوريا ج 12 أكتوبر 2021 سوريا ولبنان 11 نوفمبر 2021 العراق وسوريا 16 نوفمبر 2021 سوريا وإيران 27 يناير 2022 سوريا والإمارات 1 فبراير 2022 سوريا وكوريا 24 مارس 2022 لبنان وسوريا 29 مارس 2022 سوريا والعراق جدول تصفيات كأس العالم 2022 آسيا الدور الثالث الجولة 1 2 – 9 – 2021 الجولة 2 7 – 9- 2021 الجولة 3 7 أكتوبر 2021 الجولة 4 12 أكتوبر 2021 الجولة 5 11 نوفمبر 2021 الجولة 6 16 نوفمبر 2021 الجولة 7 27 يناير 2022 الجولة 8 1 فبراير 2021 الجولة 9 24 مارس 2022 الجولة 10 29 مارس 2022 الدور الرابع مباراة مايو أو يونيو 2022 الملحق الذهاب يونيو 2022 جدول تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

جدول مواعيد مباريات منتخب سوريا