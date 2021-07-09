ليبيا تسجل حصيلة قياسية لإصابات كورونا

ليبيا تسجل حصيلة قياسية لإصابات كوروناأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الجمعة، تسجيل 1710 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 280 حالة شفاء، وخمس حالات وفاة.

وحصيلة الإصابات الجديدة هي الأعلى منذ بداية تفشي الوباء في البلاد في مارس 2020.

جاء ذلك في بيان للمركز نشره في صفحته بموقع فيسبوك.

وتأتي الزيادة الملحوظة في عدد الإصابات في وقت أكد فيه عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، طارق جبريل، دخول ليبيا موجة ثالثة من الوباء، وقد أرجع الارتفاع في الحالات إلى انتشار السلالة الهندية "دلتا" في دول الجوار.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في ليبيا منذ بداية الجائحة هناك، إلى 201 ألف و236 حالة، بينها 180 ألفا و484 حالة شفاء، و17 ألفا و520 حالة نشطة، و3232 وفاة، فيما بلغ عدد من تلقوا التطعيم ضد الوباء 422 ألفا و269

المصدر: (د ب أ)

