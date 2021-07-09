طالبان تسيطر على معبر تورغندي الحدودي مع تركمانستان

أعلنت حركة طالبان، يوم الجمعة، أن مقاتليها سيطروا على معبر حدودي رئيسي مع تركمانستان، في وقت تواصل فيه الحركة هجوما عنيفا في أنحاء البلاد.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد للصحافيين "تمت السيطرة بالكامل على معبر تورغندي الحدودي المهم"، فيما أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان إن القوات الأمنية في المعبر "نقلت مؤقتا" مؤكدا بدء مسعى لاستعادة السيطرة عليه.

يـأتي ذلك في وقت أعلنت في طالبان سيطرتها على 85% من أراضي أفغانستان، فيما حذرت روسيا من "تجاوز الحدود"، مؤكدة أنها ستمنع أي اعتداءات في المناطق الحدودية.

كما أعلنت طالبان في وقت سابق الجمعة، سيطرتها على معبر حدودي مع إيران. وكان مسؤولون أمنيون أفغان، قد أكدوا أن مسلحي طالبان سيطروا، الخميس، على منطقة في غرب البلاد، التي تضم معبرا أساسيا مع إيران.

والأسبوع الماضي، اجتاحت طالبان مناطق تقع على الحدود مع 5 دول، هي إيران وطاجيكستان وتركمانستان والصين وباكستان.

والجمعة، أكدت الخارجية الروسية، أن روسيا ومنظمة "معاهدة الأمن الجماعي" التي تقودها موسكو، "ستتحركان بحسم لمنع أي اعتداء أو استفزاز على الحدود"، وفق ما نقلت "رويترز".

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن الخارجية الروسية، أن حركة طالبان تسيطر حاليا على أكثر من ثلثي الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان.