الهند: مقتل 8 مسلحين وجنديين فى معارك بإقليم كشمير

جدة - نرمين السيد - كشف مسؤولون فى الهند، اليوم الجمعة، عن مقتل 8 مسلحين على الأقل، وجنديين، خلال معارك منفصلة بالأسلحة فى الشطر الهندى من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، وذلك فى ظل تصعيد لأعمال العنف بالإقليم المضطرب خلال الأسابيع الأخيرة.





وأعلن المتحدث باسم الجيش الهندى، مقتل جنديين هنديين ومسلحين اثنين، مساء أمس الخميس، فى اشتباك بالأسلحة على خط السيطرة الحدودى الذى يقسم إقليم كشمير المتنازع عليها إلى شطرين، تسيطر باكستان على أحدهما، والهند على الآخر. وبحسب التقارير، اندلعت الاشتباكات حينما رصد الجنود الهنود مجموعة من المسلحين، وهم يعبرون من الجانب الباكستانى فى محاولة تسلل، هى الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين نيودلهى وإسلام إباد فى فبراير الماضى.

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