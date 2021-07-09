جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الوطنى لمكافحة الأمراض فى ليبيا، اليوم الجمعة، تسجيل 1.710 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فى أعلى حصيلة للإصابات تشهدها البلاد منذ بدء الجائحة فى مارس 2020.





ووفقًا لبيان نشره المركز الليبى فى صفحته بموقع "فيسبوك"، تم تسجيل 280 حالة شفاء، و5 حالات وفاة فى الأراضى الليبية خلال الـ24 ساعة الماضية. ومن جانبه، أرجع طارق جبريل، عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطنى لمكافحة الأمراض، ارتفاع الإصابات إلى دخول ليبيا موجة ثالثة من الوباء، لافتًا فى الوقت ذاته إلى انتشار السلالة الهندية من فيروس كورونا "دلتا" فى دول الجوار. وترتفع بذلك، حصيلة الإصابات الإجمالية من كورونا فى ليبيا إلى 201.236 حالة مؤكدة، بينها 180.484 حالة شفاء، و17.520 حالة نشطة، و3.232 وفاة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الموجة الثالثة.. ليبيا تسجل حصيلة قياسية من إصابات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.