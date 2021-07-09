رابط شغال للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021 برقم امتحاني على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

رابط شغال للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021 تستعرضه امام حضراتكم الان على مستوى كل محافظة انتهت فيها أعمال التصحيح ورصد الدرجات وصدرت بها نتائج إتمام الصف السادس الابتدائي بالعراق الذي تم الاعلان على توفير إمكانيات الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على مستوى كافة المحافظات العراقية على نحو نتابعه ونستعرض سوياً الآن

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021

تتواصل تصريحات معالي وزير التربية والتعليم العراقي السيد على حميد مخلف ان اعمال ظهور نتائج السادس الابتدائي بالعراق تظهر بشكل متتابع، حيث كل ما على الطالب فعله هو الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لإجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة، حيث بالفعل استطاع مجموعة كبيرة من الطلاب من إجراء الاستعلام عن نتائجهم داخل المحافظات التي أعلن عنها معالي الوزير على حيمد على رفع نتائج طلابها، حيث تتواصل وزارة التربية والتعليم العراقية على العمل بكل مأتها من جهد على توفير كافة الامكانيات الالكترونية فى ظل أزمة تفشي وباء كوفيد 19، على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية خطوات وطرق الاستعلام عن تلك النتائج

اسماء اوائل السادس الابتدائي بالعراق

نتابع مع حضراتكم الان اسماء اوائل الصف السادس الابتدائي المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية بعد ان تم الاشارة على نسب نجاح طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي بالعراق المتجاوزة معدل 90%، لتاتي قائمة اسماء جميع اوائل الصف السادس الابتدائي المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على النحو التالي:-

ندى علاء عمارة حسنين

عبد الرحمن حسام الدين محمود

على هشام محمد قناوي

محمد نزيه احمد شعلان

مها شكري عبدالرازق الجميعي

نغم أمين عبدالله السالم

رنا خالد مصطفى عامر

عمر محمد فتحي المنياوي

محمد محمود عبدالله عبدالحفيظ

اسراء نبيل فاضل كاشف موسى

حلا إيهاب محمد ضياء الدين

سلمى ايمن عصمت عباس

شهد شريف على محمد على

فرح محمد فتحي عطية

محمد ممدوح محمد على

محمود محمد محمود امان

ملك هاني محمد السيد

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق

سيتمكن جميع طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي بالعراق من الحصول على نتائج السادس الابتدائي بالعراق اون لاين على نحو اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق

اختيار ايقونة تعبئة البيانات المطلوبة ليبدأ الطالب فى تدوين كافة البيانات المطلوبة للاستعلام التي تشمل رقم الامتحاني والاسم الرباعي

النقر على ايقونة استعلام لتكون النتائج معلنة أمامك بالحال

علماً على أن تكون نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق سيصبح بإمكان جميع الطلاب الحصول عليها اون لاين على رأس مدار الساعة من خلال الأسبوع الاول من شهر يوليو، حيث بالفعل بدأت وزارة التربية والتعليم العراقية بدءً من صباح يوم السبت الموافق ميلادياً 3 يوليو على بدء أعمال نشر نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق، على أن نوافيكم بكافة المستجدات المطروحة حيال تلك النتائج على رأس مدار الساعة.

ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق

لازالت حتي الان مؤشرات البحث على جوجل تتزايد بشكل ملحوظ وكبير حول الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق التي لاتزال حتي الان تحت قيد البحث من قبل اعداد كبيرة من الطلاب والطالبات فى العراق، فى ظل ازمة تفشي وباء كوفيد 19 التي لاتزال موجودة داخل العراق