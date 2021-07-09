الجيش اليمنى: نقترب من مركز البيضاء وتحولنا من الدفاع إلى الهجوم فى مأرب

جدة - نرمين السيد - أكد الجيش اليمنى، اليوم الجمعة، أنه بات على مشارف مركز محافظة البيضاء، وعلى بعد كيلومترات قليلة منها، بعدما حقق انتصارات واسعة فى مواجهة ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران.





وفى تصريحات نقلتها قناة "العربية"، قال الجيش اليمنى: "نتقدم بحذر فى البيضاء حفاظًا على المدنيين"، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن قواته تحولت من الدفاع إلى الهجوم فى معركة مأرب. وأشار الجيش اليمنى إلى جرائم جديدة ارتكبتها الميليشيات الحوثية الإرهابية، لافتًا إلى أنها قصفت المدنيين بصواريخ باليستية فى محافظة البيضاء، وأن قواته كبدت الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران خسائر بشرية كبيرة فى مأرب.

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