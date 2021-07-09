موعد صرف الدفعة 44 لشهر يوليو من برنامج حساب المواطن وصرف تعويضات بأثر رجعي للمستفيدين

موعد صرف الدفعة 44 لشهر يوليو الجاري والتي اعلن عنها برنامج حساب المواطن للفئات التي تستحق الدعم ومن المعتاد أن موعد نزول الدفعة هو يوم 10 من كل شهر و قد يختلف موعد نزولها في بعض الأوقات من كل شهر عند إيداع الدفعة من قبل القائمين على البرنامج ويتعذر ذلك بسبب العطلات الرسمية التي تتصادف مع يوم إيداع الدفعة و يتسبب في تأجيل موعد الإيداع ويحدث ذلك بتقديم يوم أو بتأخير يوم في حساب المواطنين وفي الشهر الماضي يونيو قد حدد برنامج حساب المواطن مبلغ مالي يصرف بنحو 1.9 مليون ريال سعودي كما تم صرف التعويضات بآثر رجعي للمستفيدين مقابل الدفعة الماضية فمن هنا تنتظر وتبحث فئة كبيرة من المواطنين السعوديين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد صرف الدفعة 44 من شهر يوليو خاصة هذه الأيام المباركة حلول عيد الأضحى المبارك لشراء ما يلزم من متطلبات الأسرة.

موعد إيداع الدفعة 44 حساب المواطن

قد أشار برنامج حساب المواطن بأن موعد الدفعة الجديدة رقم 44 لشهر يوليو الجاري سوف يتم إيداعها في حساب المواطن للمستفيدين يوم الأحد الموافق 11 يوليو لأن موعد الإيداع يوم 10 يتزامن مع عطلة رسمية في السعودية فبذلك يمكن للمستفيدين الذهاب إلى أماكن الصرف لصرف الدفعة بعد إيداعها من صباح يوم صرف الدفعة إلى اخر طول اليوم.

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن.

ثم اختيار صفحة الخدمات الإلكترونية.

ثم النقر على الاستعلام عن نتائج الأهلية.

بعد ذلك إدخال رقم الهوية للمستفيد.

تسجيل رقم التحقيق.

ثم اختيار رقم دفعة هذا الشهر.

ثم الضغط على رابط الاستعلام.

سوف يظهر أمامك على الشاشة صفحة أخرى بها نتيجة الدفعة بكل ما تحتويه من تفاصيل.

طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن الدفعة 44

لقد خصص المسؤولين خط للاستعلام عن الأهليات والرد على كل الاستفسارات من قبل المستفيدين في برنامج حساب المواطن برقم 19912 بجانب الدخول على الموقع الرسمي مباشرة.

شروط حساب المواطن لمن يستحق دفعات الدعم

دائما تسعى المملكة العربية السعودية بمساعدة مواطنها ويتمثل ذلك في برامج حساب المواطن لمساعد محدودي الدخل علي العيش عيشة طيبة فمن هنا خصص المسؤولين في برنامج حساب المواطن عدة شروط وضوابط يجب توافرها لمن يستحق الدعم و هي كالاتي: