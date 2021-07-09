ماكرون إغلاق قواعد فرنسا فى مالى نهاية العام ولن نستمر فى دول الساحل

جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون، إن "وجودنا فى منطقة الساحل كان هدفه الحفاظ على الاستقرار ومساعدة القوات المحلية"، مؤكدًا أن وجود فرنسا فى دول الساحل لن يستمر طويلا.

وأكد الرئيس الفرنسى على التزام بلاده بدعم دول الساحل فى الحرب على الإرهاب، قائلاً: "لن ننسحب من دول الساحل ولكن سنتدخل بصورة مختلفة"، وأضاف أن الدفاع عن دول الساحل فى مواجهة الإرهاب هو سبب العملية العسكرية.