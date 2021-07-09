الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تواصل انتهاكها الصارخ لحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - وجاء فى تقرير الخارجية الروسية المنشور على موقعها الإلكترونى الرسمى اليوم الجمعة بشأن حالة حقوق الإنسان فى بعض الدول: "تواصل الولايات المتحدة انتهاكها الجسيم لحقوق الإنسان على الصعيدين الداخلى والخارجى، بما فى ذلك من خلال التدابير القسرية غير القانونية أحادية الجانب (العقوبات)، وأكبر مثال على ذلك هو الحصار المفروض والمستمر على كوبا بالرغم من العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضاف التقرير"أن هذه الانتهاكات الأمريكية لا تمنع الولايات المتحدة من تقديم نفسها على أنها معيار عالمى فى مجال حماية الحريات الأساسية".. وتابع التقرير "أنه حتى المنظمات غير الحكومية الموالية لواشنطن تعترف بأن الوضع فى مجال حقوق الإنسان يزداد سوءا داخل الولايات المتحدة كل عام"، مشيرا إلى أن السلطات الأمريكية لا تزال تتجاهل الانتقادات حول الوضع الحقيقى لحقوق الإنسان فيها وتبحث عن انتهاكات حقوق الإنسان فى أى مكان إلا فى الداخل الأمريكى.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد انتقدت فى أبريل الماضى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان فى العالم، واصفة إياه بالـ "فارغ"، كما اعتبرت زاخاروفا الجزء المخصص فى التقرير الأمريكى للوضع فى روسيا مشبعا بـ "المعايير المزدوجة".