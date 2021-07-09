عروض زين للمكالمات الدولية مصر لا محدود وأجدد عروض زين السعودية للزوار 2021

عروض زين للمكالمات الدولية مصر لا محدود الجديدة التي تقدمها شركة الاتصالات المتنقلة السعودية زين لكافة عملائها المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية؛ ليتمكن المواطنين المصريين الوافدين من التواصل مع أهاليهم بسهولة ويسر وبدون الحاجة إلى دفع مبالغ كبيرة، كما تعمل الشركة بشكل مستمر على توفير العديد من العروض لعدد من الدول سواء كانت هذه العروض باقات الإنترنت أم باقات صوتية لكافة عملائها، وفيما يلي سوف نتعرف على أجدد عروض زين للمكالمات الدولية مصر للمقيمين والزوار.

عروض زين للمكالمات الدولية مصر

تعتبر عروض زين للمكالمات الدولية مصر التي تقدمها شركة زين واحة من أهم وأبرز الخدمات التي يتمّ تقديمها من قِبل الشركة لكافة عملائها المقيمين والوافدين الزوار، حيث تُقدّم الشركة عروضاً مختلفة ومميزة وأسعار مُناسبة، ويأتي ذلك في إطار سعى شركة الاتصالات المتنقلة لتوفير أفضل سبل الراحة للعملاء عند التواصل مع الأهل في مصر.

تتمثل أهم وأبرز الباقات الدولية المُقدمة من شركة زين فيما يلي:

أولاً باقة الـ60 دقيقة: يحصل العميل على 60 دقيقة مكالمات دولية إلى مصر لمدة يوم واحد فقط، وذلك بسعر 5 ريال سعودي.

يحصل العميل على 60 دقيقة مكالمات دولية إلى مصر لمدة يوم واحد فقط، وذلك بسعر 5 ريال سعودي. ثانياً باقة الـ350 دقيقة: تأتي بسعر 25 ريال سعودي يحصل العميل على 350 دقيقة لمدة سبعة أيام فقط.

تأتي بسعر 25 ريال سعودي يحصل العميل على 350 دقيقة لمدة سبعة أيام فقط. ثالثاً باقة الـ1250 دقيقة: يحصل العميل على 1250 دقيقة مكالمات دولية لمصر لمدة ثلاثين يوماً فقط، وتأتي بسعر 75 ريال سعودي.

وفيما يلي سوف نتعرف على طريقة التسجيل والاشتراك في العروض السابقة بالخطوات.

عروض زين للمكالمات الدولية للزوار

يوفد إلى المملكة العربية السعودية الكثير من المواطنين المصريين الوافدين، لذلك قامت شركة زين بتوفير عروض مميزة خاصة بهم.

وفيما يلي أهم وأبرز هذه العروض:

أولاً باقة زائر 55 من زين

باقة زائر 55 تعتبر إحدى أهم وأبرز الباقات المقدمة للزوار؛ ولذلك لما تقدمه من خدمات مقابل سعر بسيط، فمن خلالها يحصل العميل على 30 دقيقة مكالمات خارجية بالإضافة إلى مكالمات محلية بلا حدود.

ويأتي ذلك بسعر 63.25 ريال سعودي فقط شامل ضريبة القيمة المضافة.

ثانياً باقة زائر 99 من زين

يحصل العميل المشترك في هذه الباقة على حوالي 60 دقيقة للمكالمات الدولية فقط، بالإضافة إلى مكالمات محلية بلا حدود.

ويأتي سعر هذه الباقة بحوالي 113.85 ريال سعودي فقط، وهذا السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

ثالثاً باقة زائر 199 من زين

تقدم الباقة الثالثة للزوار المشتركين مكالمات دولية ومحلية غير محدودة، بالإضافة إلى إنترنت غير محدود لمواقع التواصل الاجتماعي.

ويصل سعر هذه الباقة إلى 228.85 ريال سعودي فقط.

للاشتراك في باقة الـ60 دقيقة يجب على العميل إرسال رسالة نصية بها رقم 4001 إلى الرقم 959.

بالنسبة لباقة الـ350 دقيقة، فما على العميل سوى إرسال رسالة نصية إلى رقم 959 بها الرمز 4002.

يتم تفعيل باقة الـ1250 دقيقة عن طريق إرسال الرمز 4003 إلى الرقم 959.

طريقة تفعيل عروض زين المكالمات الدولية

ولابد من ملاحظة أن هذه الباقات يتم تجديدها تلقائيًا عند انتهائها، وفي حالة الرغبة في إلغائها لابد من التواصل مع خدمة عملاء زين عبر رقم 966590000959+.

طريقة سداد فاتورة زين السعودية

تتمثل طريقة سداد فاتورة شركة زين السعودية في الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع شركة زين الرسمي.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية الظاهرة في منتصف الشاشة.

اختيار أيقونة “الاستعلام عن مديونية شركة زين”.

تسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة وهي: (رقم الهاتف أو رقم العقد أو رقم الشريحة – رقم الهوية الوطنية للعميل).

الضغط على أيقونة “التالي”.

بعد ذلك يتم تحديد طريقة الدفع المناسبة، وإدخال اسم المستخدم والبريد الإلكتروني.

ثم النقر على أيقونة “التالي”.

وبذلك نكون قد استطلعنا على عروض زين للمكالمات الدولية مصر لا محدود للمقيمين والزوار وطريقة الاشتراك بهم، كما تعرفنا على طريقة سداد الفاتورة إلكترونيًا.