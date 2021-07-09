أخبار اليمن : أمطار رعدية متوقعة على المرتفعات الجبلية

أمطار رعدية متوقعة على المرتفعات الجبليةتوّقع المركز الوطني للأرصاد تشكل السحب الركامية في المرتفعات الجبيلة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم أن الأجواء بالمرتفعات الجبلية ستكون غائمة جزئياً تتحول تدريجياً إلى غائم خلال فترة ما بعد الظهيرة على سلسلة المرتفعات الغربية.

وأشار إلى تشكل السحب الركامية التي يرافقها هطول أمطار متفاوتة الشدة يصاحبها الرعد أحياناً تكون أكثر غزارة على محافظات لحج، تعز، إب، ذمار وريمة، كما تشمل الأمطار أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات الضالع، أبين وشبوة.

وفي المناطق الساحلية، ستكون الأجواء غائمة جزئياً حارة ورطبة إجمالاً مع تشكل السحب الممطرة على أجزاء من السواحل الغربية وسهل تهامة والمناطق الداخلية المحاذية لها، كما يحتمل هطول أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشرقية مع رياح معتدلة إلى نشطة أحيانا تصل سرعتها إلى 28 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.

وذكر المركز أن الأجواء بالمناطق الصحراوية صحوة إلى غائمة جزئياً حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً، والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط خلال ساعات الظهيرة مثيرة للأتربة والرمال، في حين الأجواء بأرخبيل سقطرى غائمة جزئياً، والرياح جنوبية غربية نشطة تصل سرعتها إلى 40 عقدة، تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر مركز الارصاد الصيادين ومرتادي البحر حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج، كما حذر المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة.

