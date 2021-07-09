فيديو.. رئيس وزراء إسبانيا يقطع مؤتمرا صحفيا بسبب مقاتلة روسية

جدة - نرمين السيد - قطع رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز، مؤتمرا صحفيا مع الرئيس الليتوانى، جيتاناس ناوسيدا، أمس الخميس، بعد اختراق مقاتلة روسية، المجال الجوى الليتوانى، وحوامانها حول مكان عقد المؤتمر.





وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، اليوم الجمعة، قطع رئيس الحكومة الإسبانية المؤتمر الصحفى الذى جمعه مع رئيس ليتوانيا فى قاعدة الناتو بمقاطعة سياولياى. وأوضحت أن هذا التصرف جاء بعد ورود خبر عن اختراق مقاتلة روسية المجال الجوى الليتوانى وبدأت تحوم حول مكان عقد المؤتمر، وهو ما أربك رئيس الوزراء الإسبانى الذى ابتعد مذعورا بسرعة.

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