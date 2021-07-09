روسيا تؤكد ضرورة الإسراع فى تشكيل حكومة لبنانية برئاسة الحريرى

وعرض الحريرى -خلال اتصال هاتفى اليوم الجمعة- وجهة نظره وتقييمه ورأيه فى ما يتعلق بتطور الأحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فى لبنان، معتبرا أنها تتجه إلى مزيد من التعقيد والصعوبات.
من جانبه، أكد المسئول الروسى على ضرورة دعم كل الجهود فى سبيل الإسراع بتشكيل لبنان حكومة قادرة، من التكنوقراط، برئاسة سعد الحريرى، مشددا على ضرورة الوصول إلى توافق وطنى بين كل القوى السياسية والطائفية الأساسية الفاعلة، على مبادئ الوحدة الوطنية ووحدة الأراضى اللبنانية والاستقلال والسيادة.
وتم - خلال الاتصال - التأكيد على توجهات موسكو فى متابعة الاتصالات المكثفة مع ممثلى القوى الاجتماعية السياسية الفاعلة فى لبنان، بالاعتماد على علاقات الصداقة التاريخية الروسية اللبنانية القوية، والمبنية على المصالح المشتركة بين البلدين.
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