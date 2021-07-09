معدلات القبول في الجامعات السورية 2021 للفروع علمي وأدبي لجميع الكليات

معدلات القبول في الجامعات السورية 2021 ، ما زلنا نتابع معكم أهم الأخبار عن وزارة التربية السورية حيث أعلنت وزارة التربية السورية عن نتائج البكالوريا في سوريا منذ أيام قليلة، والآن يبحث جميع الطلاب عن معدلات القبول في الجامعات السورية 2021 ، وما هي النسب المطروحة في معدل قبول الجامعات السورية 2021 ، وكل ذلك سنتعرف عليه من خلال ما تم نشره عبر موقع وزارة التربية السورية منذ أول أمس.

معدلات القبول فبي الجامعات السورية 2021

معدلات القبول في الجامعات السورية 2021 ، أعلن مجلس التعليم العالي معدل قبول كليات الجماعات السورية 2021 لجميع الطلبة والطالبات بالمحافظات السورية، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا يوم أمس لجميع الطلاب والطالبات بالثانوية العامة السورية، وسنتعرض عليكم الآن ما جاء عبر بيان مجلس التعليم العالي فيما يخص معدلات القبول في الجماعات السورية 2021.

معدلات القبول في الجامعات السورية 2021:

معدل قبول كلية الطب البشري: 199.2 من 240

معدل قبول طب الأسنان والصيدلة :187.2من 240

معدل قبول كليات الهندسة جميعها :162.2 من 240

معدل قبول الديكور والحقوق وإدارة الأعمال: 134.4من 240 للفرع العلمي.

معدل قبول الديكور والحقوق وإدارة الأعمال :133.2من 220 للفرع الأدبي.

معدل القبول السنوات السابقة في السنة التحضيرية:



2015/2016 (الدفعة الأولى pre1 ) : 226.7/240.0 – 2016/2017 (الدفعة الثانية pre2) : 228.0/240.0

2017/2018 (الدفعة الثالثة pre3) : 227.0/240.0 – 2018/2019 (الدفعة الرابعة pre4) : 230.0/240.0

2019/2020(الدفعة الخامسة pre5): عام 230.8/240.0 – و موازي 227.5/240.0

2020/2021 (الدفعة السادسة pre6) عام 233.2/240.0 – موازي 231.0/240.0

والجدير بالذكر، أن الدكتور دارم طباع وزير التربية أوضح أن نسبة النجاح في الفرع العلمي بلغت 79ر63 المئة بينما بلغت نسبة نجاح الفرع الأدبي 14ر52 بالمئة أما الثانوية الشرعية فبلغت نسبة النجاح 19ر60 وفي الثانوية المهنية النسوية 20ر48 بالمئة وبلغت نسبة نجاح الثانوية الصناعية 65ر41 فيما بلغت نسبة نجاح الثانوية التجارية 56ر39 بالمئة.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من رصد وتقديم كافة التفاصيل عن معدلات القبول في الجماعات السورية 2021 ، للعام الدراسي الحالي والجديد، وسوف نتابع معكم رصد وتقديم المزيد من الأخبار والتفاصيل عن وزارة التربية السورية، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل أخرى تخص هذا الشأن.