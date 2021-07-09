خطوات التسجيل في نظام نور لرياض الأطفال لعام 1443ه‍ ، أشادت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بضرورة تسجيل الآباء أبنائهم للالتحاق بالمدارس وذلك من خلال نظام نور ، وقد بدأ بالفعل التسجيل لمرحلة رياض الأطفال وكذلك قبول الطلبات للعام الدراسي الحالي ، يتم التسجيل عبر مجموعة من الخطوات التي أعلنتها وزارة التعليم السعودية وكما أعتاد أولياء الأمور بالدخول إلى موقع نظام نور المعلن عنه من قبل الوزارة لتيسير عمليات التسجيل لكلا من مرحلة رياض الأطفال وكذلك الصفوف المختلفة لجميع المراحل الدراسية ، كما يضم أيضاً مجموعة مختلفة من الخدمات التعليمية الأخري مثل الاستعلام عن النتائج الدراسية للطلاب أو متابعة سريان العملية التعليمية.

فترة التقديم لروضة الأطفال عبر نظام نور :

أكدت وزارة التعليم بالسعودية علي ضرورة تنظيم عملية تسجيل رياض الأطفال أو غيرها من المراحل الدراسية ، كما أوضحت كذلك مجموعة من الخطوات اللازم إتباعها ليتمكن الأولياء من التسجيل ، حيث يبدأ التسجيل بداية من يوم الاربعاء الموافق 7 من شهر أبريل للعام الحالي وتستمر عملية التسجيل عبر موقع نظام نور خلال العام الدراسي.

للتسجيل عبر نظام نور ولي الأمر:

إذا كان لديك بالفعل حساب علي موقع نظام نور فيمكن التسجيل كالآتي : ‌

أولاً: الدخول إلي الموقع الخاص بنظام نور.

ثانياً: كتابة إسم المستخدم ، من ثم كلمة المرور.‌

ثالثاً: إكمال عملية التحقق بإدخال الرمز الموجود في المستطيل أسفل الخانة.‌

رابعاً: الضغط علي زر تسجيل الدخول.

أما في حالة عدم توافر حساب مسبق علي الموقع فيمكن إتباع الخطوات الآتية للتسجيل :

‌أولاً: الدخول إلي الموقع الخاص بنظام نور.

ثانياً: النقر علي تسجيل ولي أمر جديد.‌

ثالثاً: كتابة المعلومات المطلوبة مثل الجنسية ، محل الإقامة ، ورقم الهوية.‌

رابعاً: تعيين كلمة سر للحساب من ثم إتباع باقي الخطوات حتي يتم التسجيل بنجاح.

أولاً الوصول إلي تسجيل رياض الأطفال الجدد عبر موقع نور.‌

ثانياً: تسجيل الدخول بالحساب الخاص بولي الأمر.‌

ثالثاً: الضغط علي قائمة تسجيل الأبناء ومنها اختيار تسجيل رياض الأطفال.‌

رابعاً: إكمال البيانات المطلوبة والمتعقلة بالطالب ، ثم تحديد صلة القرابة.‌

وأخيراً: اختيار الروضة ومن ثم النقر على زر تسجيل.

لتسجيل الأطفال الجدد في نظام نور :‌‌‌‌