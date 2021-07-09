إضراب للصيدليات فى لبنان احتجاجا على شح الأدوية

جدة - نرمين السيد - يشهد القطاع الصيدلى الجمعة إضراباً مفتوحاً، احتجاجاً على شح الأدوية عن رفوف الصيدليات منذ أسابيع، فى خطوة تعكس وجهاً جديداً من تبعات الانهيار الاقتصادى غير المسبوق فى لبنان، حسبما أفادت "فرانس 24".





وعلى وقع شحّ احتياطى الدولار لدى المصرف المركزى، شرعت السلطات منذ أشهر فى ترشيد أو رفع الدعم تدريجياً عن استيراد سلع رئيسية بينها الوقود والأدوية، وأدى ذلك إلى تأخر فتح اعتمادات للاستيراد، ما تسبّب بانقطاع عدد كبير من الأدوية، من مسكنات الألم العادية وحليب الأطفال الرضّع، حتى أدوية الأمراض المزمنة.

وأعلن تجمّع أصحاب الصيدليات الإضراب العام والمفتوح.. اعتباراً من صباح الجمعة.

وقال عضو التجمع على صفا لوكالة فرانس برس "قرابة 80 فى المئة من الصيدليات التزمت بالإضراب فى بيروت والمدن الكبرى، مقابل خمسين إلى ستين فى المئة فى المناطق الأطراف". وربط عدم الالتزام الكلى بعدم تأييد نقابة الصيادلة للإضراب، وطلبها مهلة للتفاوض مع وزارة الصحة.

وحذّرت نقابة مستوردى الأدوية الأحد الماضى من "نفاد" مخزونها من "مئات الأدوية الأساسية التى تعالج أمراضاً مزمنة ومستعصية". وقالت إن مستحقاتها المتراكمة لدى مصرف لبنان تجاوزت 600 مليون دولار.

ويطالب مصرف لبنان منذ أشهر وزارة الصحة بوضع جدول أولويات بالأدوية التى يجب مواصلة دعمها.

ويقول صفا "المطلوب اليوم هو أن توقّع وزارة الصحة على لوائح الأدوية وفق الأولويات، فتبدأ الشركات تسليم الأدوية غير المدعومة الى الصيدليات وفق سعر الصرف فى السوق السوداء، وتلك المدعومة وفق السعر" الذى تحدّده الوزارة.