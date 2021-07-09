شروط خدمة حساب التميز من بنك الراجحي للأفراد والشركات والعملاء الجدد

شروط خدمة حساب التميز التي يجب توافرها، حتى يتمكن العملاء من الحصول على هذه الخدمة من بنك الراجحي، كما أوضح البنك هذه الشروط للعملاء، فالشروط تختلف من حساب لآخر حسب نوعية الحساب. فالشروط المقررة على حسابات الأفراد، تختلف عن المقررة على حسابات الشركات، وذلك فيما يتعلق بالعملاء الحاليين، كما أوضح كيفية الحصول على خدمة حساب التميز للعملاء الجدد والاستفادة منها، وسوف نوضح لكم هذه الشروط من خلال المقالة، كما سنوضح لكم مميزات خدمة حساب التميز.

حسابات الأفراد: يمنح لبعض العملاء الذين لديهم حساب في بنك الراجحي لدى البنك لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا يقل عن 100 ألف ريال سعودي فيما يتعلق بحسابات الأفراد.

بالنسبة للشركات: يشترط مبلغ 5 ملايين ريال سعودي، وإما أن يكون ذلك عن طريق الراتب الشهري المحول للبنك بالنسبة للرجال 25 ألف ريال، وبالنسبة للسيدات راتب 20 ألف ريال.

بالنسبة للعملاء الجدد: إذا كنت من العملاء الجدد لدى بنك الراجحي وترغب في الحصول على ميزة حساب التميز من البنك، فقد ذكر البنك الشروط التي يجب توافرها من أجل حصول العملاء الجدد على هذه الميزة. يكون حساب التميز على أساد الرصيد الحالي في البنك والذي يجب ألا يقل عن 250 ألف ريال سعودي في الحسابات الخاصة بالرجال، أو 200 ألف ريال في الحسابات الخاصة بالسيدات، أو على أساس الراتب الشهري للعملاء الجدد الذي يتم تحويله على البنك، مثلما هو الحال مع العملاء الحاليين ألا يقل الراتب عن 25 ألف ريال للرجال، وألا يقل عن 20 ألف ريال للنساء.

شروط الحصول على خدمة حساب التميز للعملاء الحاليين والجددمميزات خدمة حساب التميز من بنك الراجحي

يتيح بنك الراجحي العديد من المزايا التي يتمتع بها من يحصل على خدمة حساب التميز، كما يتمتع أصحاب حسابات التميز بخدمة مميزة، ويخصص لهم مدير علاقات عامة، يتولى استقبال أصحاب هذه الخدمة، كما تخصص لها صالات انتظار واسعة، كما يمكنكم الاطلاع ومعرفة المزيد عن مميزات خدمة حساب التميز من بنك الراجحي.

مواعيد دوام بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية

يمكن معرفة مواعيد دوام بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية في كلا من فروع مصرف الراجحي للرجال، ومواعيد دوام بنك الراجحي للنساء، وعناوين الفروع في جميع أنحاء المملكة.