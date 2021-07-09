موعد عيد الأضحى المبارك 2021 – 1442 بعد تعذر رؤية هلال ذو الحجة في السعودية

انتظر المسلمين في شتى بقاع العالم موعد بداية شهر ذي الحجة 1442 – 2021، لتحديد موعد عيد الأضحى المبارك 2021- 1442 هـ، وفق ما تقره المحكمة العليا السعودية عن موعد غرة هلال ذو الحجة 1442 -2021 وبدء أول أيام العشر الأوائل، حيث دعت المحكمة العليا بالسعودية جموع المسلمين لتحري الهلال، وتم تخصيص (10) مراصد فلكية لتحري الهلال، إلا أن من ضمن تلك المراصد مرصد تمير اعلن عن تعذر رؤية الهلال مساء اليوم الجمعة 9 يوليو 2021 م، الموافق 29 من شهر ذي القعدة 1442 هـ، وقد أعلنت المحكمة رسمياً أن السبت المتمم، ويوم الأحد أول أيام الشهر

موعد عيد الأضحى المبارك 1442 -2021

أن الشهور الهجرية ليس لها موعد ثابت شهرياً محدد مثل الشهور الميلادية، ولكن تلك الشهور يتم معرفتها برؤية هلال الشهر التالي آخر أيام الشهر الحالي، وقد بدأ شهر ذو القعدة 1442 في يوم الحادي عشر من شهر يونيو 2021م وفق قرار المحكمة العليا رقم (146/ هـ)، وفق ما أعلنته المحكمة العليا أن أول أيام الأيام سيكون يوم الأحد 11 يوليو 2021 م، وبذلك موعد عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021 م، ونتقدم بالتهاني لجموع المسلمين، وندعو الله أن يتقبل دعواتنا في هذه الأيام المباركة.

خصصت المراصد الفلكية لرؤية الهلال لمعرفة بداية الشهر الهجري الجديد.

كما دعت المحكمة العليا المسلمين لرؤية الهلال، وعند مشاهدته تسجيل الشهادة في أقرب محكمة لهم

وتم وضع 10 مراصد فلكية في كثير من أنحاء المملكة العربية السعودية لرصد الهلال الليلة.

وفي سياق الأخبار فإن مرصد تمير تعذر رؤية الهلال به وفق ما أعلنه الخبير الفلكي، الدكتور “خالد صالح الزعاق” .

كما أعلن مرصد المجمعة للظروف العلمية حول هلال شهر ذي الحجة 1442 هـ.

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ووفق الخبر الأخير الذي اعلن منذ دقائق، فقد أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية عدم ثبوت رؤية الهلال، وبذلك فإن يوم السبت هو المتمم للشهر الموافق الثلاثون من شهر ذي القعدة، وأول أيام شهر ذو الحجة سيكون الأحد الموافق 11 يوليو 2021 م، ويكون عيد الأضحى المبارك في اليوم العاشر من ذي الحجة، الموافق 20 يوليو2021 م، أعاده الله على جميع الأمة الإسلامية باليمن والبركات.