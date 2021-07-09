تسجيل في منصة انعام عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد من الإجراءات الجديدة التي حدثتها وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤخرًا، حيث يسعى الكثيرين للتسجيل في منصة أنعام للحصول على دعم المواشي المقدم لصغار مربي الماشية في المملكة، حيث تستهدف الوزارة تنمية القطاع الريفي تحت مظلة الإعانات الزراعية وفقًا لتطلعات رؤية 2030 الإصلاحية. تسجيل في منصة انعام عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد الدخول لموقع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول من الصفحة الرئيسية

ثم اختيار الدخول عبر بوابة القبول الموحد.

اختيار نوع المستفيد سعودي مقيم.

ابدأ في كتابة البيانات المطلوبة والتي تتضمن رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد بالهجري.

ثم النقر على زر التحقق، وبعد التحقق من رقم الهوية الوطنية يظهر لك نموذج التسجيل ابدأ في تعبئة النموذج .

من ثم الضغط على أوافق على الشروط والأحكام.

ثم الضغط على أيقونة تسجيل.

بعد اكتمال البيانات المطلوبة يصلك رسالة بها رمز تحقق على الجوال.

يتم إنشاء الحساب على منصة أنعام وتنتقل لخطوة التسجيل في برنامج دعم صغار مربي الماشية. تسجيل في منصة انعام عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد التسجيل في برنامج دعم المواشي بالخطوات تسجيل الدخول إلى منصة أنعام.

استعرض الخدمات الإلكترونية ثم النقر على خدمات الثروة الحيوانية.

ثم النقر على برنامج دعم صغار مربي الماشية.

ثم النقر على أيقونة طلب الخدمة.

إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور ثم دخول.

انقر على تقديم طلب الدعم من الشاشة الرئيسية.

ادخل رقم حساب الآيبان البنكي وتحديد الموقع والبيانات المطلوبة.

ثم النقر على إرسال بإمكانك تعديل النوع والعدد الخاص بالماشية من خلال النقر على طلب تعديل أعداد الماشية.

تظهر شاشة الموافقة على الشروط والأحكام.

ثم أخيرًا إرسال الطلب. شروط التقدم على برنامج دعم المواشي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة في المملكة.

لابد من وجود حساب بنكي نشط.

استخراج البطاقة الصحية البيطرية.

الالتزام بالمعايير الصحية والفنية المطلوبة.

رفع طلب التقديم على البوابة الإلكترونية.

لا يقل العمر عن 21 عام.

ألا يكون المتقدم سجينًا أو مقيمًا في دار إيواء.

ألا يكون موظف بالقطاع العام أو الخاص.

أن يكون من صغار مربي الماشية. التسجيل في برنامج دعم المواشي بالخطواتشروط التقدم على برنامج دعم المواشي الوسوم

تسجيل في منصة انعام عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد من الإجراءات الجديدة التي حدثتها وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤخرًا، حيث يسعى الكثيرين للتسجيل في منصة أنعام للحصول على دعم المواشي المقدم لصغار مربي الماشية في المملكة، حيث تستهدف الوزارة تنمية القطاع الريفي تحت مظلة الإعانات الزراعية وفقًا لتطلعات رؤية 2030 الإصلاحية. تسجيل في منصة انعام عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد الدخول لموقع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول من الصفحة الرئيسية

ثم اختيار الدخول عبر بوابة القبول الموحد.

اختيار نوع المستفيد سعودي مقيم.

ابدأ في كتابة البيانات المطلوبة والتي تتضمن رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد بالهجري.

ثم النقر على زر التحقق، وبعد التحقق من رقم الهوية الوطنية يظهر لك نموذج التسجيل ابدأ في تعبئة النموذج .

من ثم الضغط على أوافق على الشروط والأحكام.

ثم الضغط على أيقونة تسجيل.

بعد اكتمال البيانات المطلوبة يصلك رسالة بها رمز تحقق على الجوال.

يتم إنشاء الحساب على منصة أنعام وتنتقل لخطوة التسجيل في برنامج دعم صغار مربي الماشية. تسجيل في منصة انعام عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد التسجيل في برنامج دعم المواشي بالخطوات تسجيل الدخول إلى منصة أنعام.

استعرض الخدمات الإلكترونية ثم النقر على خدمات الثروة الحيوانية.

ثم النقر على برنامج دعم صغار مربي الماشية.

ثم النقر على أيقونة طلب الخدمة.

إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور ثم دخول.

انقر على تقديم طلب الدعم من الشاشة الرئيسية.

ادخل رقم حساب الآيبان البنكي وتحديد الموقع والبيانات المطلوبة.

ثم النقر على إرسال بإمكانك تعديل النوع والعدد الخاص بالماشية من خلال النقر على طلب تعديل أعداد الماشية.

تظهر شاشة الموافقة على الشروط والأحكام.

ثم أخيرًا إرسال الطلب. شروط التقدم على برنامج دعم المواشي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة في المملكة.

لابد من وجود حساب بنكي نشط.

استخراج البطاقة الصحية البيطرية.

الالتزام بالمعايير الصحية والفنية المطلوبة.

رفع طلب التقديم على البوابة الإلكترونية.

لا يقل العمر عن 21 عام.

ألا يكون المتقدم سجينًا أو مقيمًا في دار إيواء.

ألا يكون موظف بالقطاع العام أو الخاص.

أن يكون من صغار مربي الماشية. التسجيل في برنامج دعم المواشي بالخطواتشروط التقدم على برنامج دعم المواشي

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