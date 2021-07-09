دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتن في اتصال هاتفي، يوم الجمعة، إلى التحرك ضدّ عمليات قرصنة بواسطة "برمجيات الفدية" مصدرها روسيا.
وقال البيت الأبيض في بيان إنّ "الرئيس بايدن شدد على أهمية اتّخاذ روسيا تدابير بحق مجموعات موجودة في (على أراضيها) وتمارس" تلك العمليات.
وشدد الرئيس الأميركي على أنه ملتزم باستمرار المشاركة في التصدي للتهديد الأكبر الذي تمثله برامج الفدية.
جاءت المحادثة بعد أقل من شهر على لقاء الزعيمين في جنيف، حيث حذر بايدن من استمرار الهجمات الإلكترونية النابعة من روسيا على شركات وبنية تحتية أميركية.
وتسبب هجوم فدية جديد على صلة بمجموعة "آر ايفيل" للقرصنة ومكانها روسيا في تعطيل واسع لشبكات الكترونية نهاية الأسبوع الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يطلب من بوتن ملاحقة القراصنة الالكترونيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.