تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد إصدار 1.5 لشهر يوليو 2021 تفاصيل إضافة أسلحة جديدة Pubg Mobile

تحديث ببجي موبايل الجديد إصدار 1.5 شهر يوليو 2021، ينتظر ملايين من مستخدمي لعبة ببجي موبايل الإصدار الجديد الذي تعلن عنه الخاص بإضافة تحديثات جديدة علي اللعبة لتصبح أكثر ملائمة إلي الجمهور واللاعبين من جميع أنحاء العالم، حيث تعتبر لعبة ببجي واحدة من أهم الألعاب الإلكرتونية التي تحظي بشهرة وأهمية كبيرة في العالم أجمع، وذلك لأنها تجعل اللاعب في واقع وأرض حرب حقيقة يقوم فيها بالقتال من أجل البقاء والفوز علي اللاعبين البالغ عددهم 100، وتقوم شركة ببجي العالمية بتحديث اللعبة من حين لآخر من أجل جذب مزيد من المستخدمين إليها، ولذلك عبر موقعنا ثقفني نوضح لكم تفاصيل أكثر عن تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد.

تحديث ببجي موبايل الجديد إصدار 1.5

بعد دخولك إلي عالم لعبة ببجي موبايل بالتحديث الجديد وإصدار 1.5 لشهر يوليو 2021، حيث تم تغيير أسماء بعض المدن علي الخريطة، حيث يجد اللاعب أنه تم إضافة أسلحة ومركبات جديدة إلي اللعبة، منها طائرة هليكوبتر، ووجد انظمة كابلات تعمل علي المساعدة في التنقل بجميع انحاء اللعبة، ويتحرك اللاعب بكل حرية علي التضاريس دون الشعور بها، وإضافة سيارة من نوع coupe rb والتي تصل سرعتها القصوي إلي 150 كيلو متر في الساعة، كما أن هناك العديد من التحسينات في بندقية m249، وفي الميزان الخاص بها، إلي جانب قيام لعبة ببجي موبايل بالتعاون مع شركة تسلا أحدي أهم الشركات العالمية لتطوير اللعبة وأكدت علي ضرورة قيام اللاعبين إلي استكشاف مصنع تسلا المطور في اللعبة.

تحديث لعبة ببجي موبايل الأصلية 2021

وبذلك تكون شركة ببجي العالمية تعمل علي توفير لعبة من العيار الثقيل من خلال التحديث المستمر لها من أجل توفير كافه أحتياجات المستخدمين والتعاون مع كبري الشركات العالمية، من أجل جعل مميزات اللعبة أفضل لأستخدام مستمر بدون أي مشاكل تقنية للمستخدمين، وفي إعلانها علي الأنترنت الجديد عن الإصدار الجديد أشارت انه المستقبل أصبح بين أيدي اللاعبين الآن، وذلك من خلال إطلاق لعبة ببجي موبايل بمميزاتها العديدة بداية من يوم 9 يوليو 2021، لمزيد من التشويق والإثارة.